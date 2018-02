Cristiano Ronaldo, acusado de infidelidad en la prensa británica

Rhian Sugden. Este es el nombre que podría hacer temblar los cimientos de la idílica familia de la que tanto Cristiano Ronaldo como Georgina llevan presumiendo en Instagram desde la llegada al mundo de Alana Martina el pasado noviembre.

La prensa inglesa apunta a esta modelo británica como el huracán que está a punto de azotar la vida del portugués y toda su familia. Hace años, cuando Cristiano jugaba en el Manchester United, Ronaldo y Rhian mantuvieron una relación plagada de idas y venidas que terminó cuando él abandonó el equipo inglés y que, parece, podrían haber retomado.

Parece ser -siempre según medios internacionales- que todo comenzó a través de una conversación de whatsapp que arrancó de manera cordial y con la mejor de las intenciones y terminó con un tono mucho más elevado. Oliver Mellor, novio de la modelo fue el primero en descubrir la traición por parte de su pareja y, ni corto ni perezoso, se puso en contacto con el jugador de fútbol para que dejase de escribir a su novia.

Aunque no son los primeros rumores que acusan a ‘CR7’ de ser infiel, Georgina y Cristiano siguen haciendo oídos sordos y compartiendo imágenes propias de la mejor historia de amor del mundo. Tras haber sido padre en solitario de tres hijos, el hecho de que Ronaldo haya compartido su paternidad con su pareja actual, teniendo a Alana Martina juntos, apunta a que el compromiso del de Madeira con la española no tiene fisura alguna por lo que no sería de extrañar que, tal y como llevan asegurando los medios desde hace tiempo, pasasen por el altar en los próximos meses.