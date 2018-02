Parece que Isabel Pantoja está dispuesta a abrir las puertas de ‘Cantora’. Desde que nació su nieta Carlota, la tonadillera ha decidido recular respecto a su trato con la prensa y dar a los periodistas de calle jugosas declaraciones. Entre los muchos ‘tiros’ dialécticos que Isabel ha dado en estos días, el último afecta a su sobrina Anabel. “Me gustaría que mi Anabel viviera de otra cosa, no quiero que llore más”, decía la tonadillera y añadía justificación a sus palabras: “Ella no tiene que defender porque no hay nada que defender”. Estas declaraciones han molestado bastante al equipo de ‘Sálvame’, que ha contactado con Anabel para que contase su postura tras escuchar a su tía.

“Siempre me preguntáis qué es lo que piensa mi familia de que yo trabaje aquí, pues ya lo tenéis”, contesta la sobrina de la artista, que añade: “Yo he elegido trabajar ahí, nadie me ha obligado”. Algunos colaboradores de ‘Sálvame’ han incidido en el tema, preguntando a Anabel la realidad que existe detrás de estas palabras. “No traiciono a mi tía por trabajar en ‘Sálvame’. A ella no le gusta que vaya porque lo paso mal”, dice la colaboradora. Pese a que la ‘sobrinísima’ confiesa sentirse muy orgullosa por trabajar ocasionalmente en el espacio de corazón, Anabel -que también trabaja ocasionalmente como asistente personal de Isabel Pantoja – confiesa que para ella trabajar con su tía es mucho más reconfortante: “Me siento más orgullosa de trabajar con mi tía que en ‘Sálvame’. Me gusta que me llaméis, pero esa es la verdad”.

La opinión de Anabel respecto a la nueva actitud de su tía

La nueva actitud de Isabel Pantoja ha sorprendido a todos los medios de comunicación. La tonadillera ha pasado de estar encerrada en su finca ‘Cantora’ a pararse sin problema delante de los periodistas y hablar con ellos. Un cambio que está trayendo consigo potentes declaraciones. “Siempre habéis querido que hable y aquí está”, dice Anabel, que durante años ha sido la fiel defensora del clan Pantoja.

[Irene Rosales y Kiko Rivera presentan a la pequeña Carlota a la prensa]

¿Durará mucho esta tregua a Isabel?, ¿existe algo más detrás de todo esto? El tiempo dará respuesta a estas cuestiones.