Las Campos: rumbo a Buenos Aires en la mejor compañía

María Teresa Campos ha puesto a toda su trupe en marcha. Acompañada de Terelu Campos, Carmen Borrego y Edmundo Arrocet, la matriarca del televisivo clan vuelve a cruzar el charco rumbo, esta vez, a conocer las raíces de su pareja. Durante una semana, los cuatro visitarán Argentina y Chile, países en los que el humorista pasó gran parte de su vida.

A su llegada al aeropuerto y entre risas, Teresa y Edmundo han asegurado estar felices de hacer este viaje juntos y han restado importancia a las últimas declaraciones de Alexis, el hijo del humorista que ha echado en cara el abandono de su padre.

Por separado de su madre pero juntas, Carmen Borrego y Terelu Campos han llegado al aeropuerto acompañadas de Jose Carlos, marido de la pequeña de las Campos. La propia Carmen, ya nerviosa por el vuelo, ha hablado de sus pullas con Toñi Moreno, quitándoles cualquier importancia y asegurando una vez más que son íntimas amigas.

La sorpresa ha llegado de la mano de las declaraciones de Terelu. La hija más mediática de la Campos ha dejado a todos boquiabiertos al no descartar la aparición de su hija Alejandra en el programa. La colaboradora asegura que no sabe qué puede pasar de aquí a un tiempo pero prefiere no cerrar ninguna puerta, por lo que pueda pasar. Además, la ex de Kike Calleja quitó importancia al hecho de que Edmundo les acompañe para este nuevo capítulo y aseguró que están felices por ir a conocer sus raíces.

El último viaje de las Campos a Nueva York y Miami dio para mucho. Las compras exclusivas en la Gran Manzana, la pasión de Terelu Campos por los perritos calientes y la llegada al aeropuerto cargadas de maletas como si viajasen al fin del mundo fueron solo algunas de las imágenes que pasarán a la historia televisiva de esta particular familia.