El pasado lunes España se enamoró con la interpretación de Alfred y Amaia de ‘Tu canción’, el tema que nos representará en el próximo Festival de Eurovisión. Tras ser elegidos por la audiencia, la familia de la pareja confiesa estar muy feliz por este hecho, un compromiso profesional que sin duda marcará su carrera una vez fuera de la academia. “Somos una familia muy numerosa y las celebraciones son muy animadas, justo hoy hemos estado intentado comprar las entradas para ir a Eurovisión”, cuenta a este digital María Jesús Castillo, la madre de Alfred. La relación amorosa que Alfred y Amaia han protagonizado frente a las cámaras de ‘OT’ ha dejado que los espectadores siguiesen paso a paso cómo se ha forjado este amor cautivo en la academia del talent show. Un hecho que ha ayudado a que ‘Tu canción’ consiguiera el total apoyo de los espectadores.

“Que vaya con Amaia es un plus. Son muy jóvenes y en esta experiencia se darán apoyo el uno al otro”, cuenta a LOOK María Jesús Castillo, madre de Alfred. Es obvio que la magia que ha enamorado a la audiencia que votó a ‘Tu canción’ para que fuera la candidata de España se debe, en parte, a la relación que existe entre sus intérpretes, un factor que de romperse podría hacer peligrar su efectividad sobre el escenario de Eurovisión. Ante la posibilidad de que su hijo y Amaia no continúen juntos para esa fecha, la madre de Alfred ha querido contestar con ingenio a este digital: “Si Bisbal y Chenoa pudieron cantar en ‘El Reencuentro’, ellos también lo podrían hacer sin estar juntos. Ambos han demostrado ser muy profesionales, además el mes de mayo está aquí enseguida”.

La madre del concursante confiesa estar muy contenta con la novia de su chico, a la que ya conoce en persona: “Conocimos a Amaia en Navidad, cuando fuimos a buscar a Alfred. La familia de ella se quedó en Barcelona en esas fechas para aprovechar al máximo el tiempo que les dieron, por eso también los conocimos. Tanto Amaia como su familia son estupendos“. Además de este primer acercamiento, la catalana confiesa a este medio que, tras la gala del pasado lunes, ambas familias se pusieron en contacto. “Estuvimos hablando y nos felicitamos mutuamente, nos gusta la canción a todos”, dice María Jesus, que se declara muy fan del tema que cantará su hijo en Lisboa: “Es una canción romántica preciosa, muy del estilo de Sobral pero con su propia esencia”.

Alfred y su autocontrol ante los ataques de ansiedad

La madre del finalista catalán confiesa estar muy al día en las redes sociales, un terreno donde la críticas pueden llegar a ser feroces. Sobre este asunto María Jesús confía en que Alfred mantenga el temple y confiesa que su máxima en la vida siempre ha sido que sus hijos sean “personas fuertes y capaces de aguantar los comentarios que salgan de otros”.

Uno de los asuntos que muchos usuarios de Twitter han señalado tras la elección del catalán para Eurovisión 2018 ha sido su problema con la ansiedad, una dolencia que le llegó a obligar en una ocasión a retirarse del plató durante una gala. Ante esto su madre no tiene duda, Alfred está capacitado para controlar este mal, ya que durante años lo ha logrado hacer. “Es una cosa que tiene muy controlada, hay muchos cantantes a los que les pasa, pero si sabes lo que tienes puedes manejar la situación mucho mejor”, y añade: “La gala que lo pasó tan mal logró cantar, bailar y estar en su sitio. Él sabrá gestionarlo”.

Todo está dispuesto para que el próximo 12 de mayo Alfred y Amaia representen a nuestro país en Eurovisión. Un evento que cada año concentra a más de 200 millones de telespectadores en todo el mundo y que supondrá un antes y un después en la vida de estos jóvenes a los que hemos visto nacer artísticamente.