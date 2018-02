Se filtra un audio de Agoney en el que asegura que no quería ir a Eurovisión

La carrera hacia Eurovisión de Agoney no ha terminado siendo todo lo satisfactoria que él hubiera querido. El ‘triunfito’ se quedó a las puertas de llegar a la final del concurso, algo que a priori lapidaba una de sus mayores aspiraciones en el concurso, participar en el Festival de Lisboa. Tras comunicarle que era el último expulsado de la academia, Roberto Leal desveló que pese a ello, él también sería uno de los candidatos para representar a España en el evento europeo, eso sí, acompañando a Miriam en un dúo. Esta noticia llenó de emoción al canario en un primer momento, un sentimiento que al parecer acabó tornándose en desilusión tras escuchar el tema que se le había asignado junto a su compañera.

Así lo demuestra la filtración de un audio de WhatsApp en el que se escucha al cantante contar sus impresiones acerca de ‘Magia’, la canción que le tocó cantar. “No la votéis porque no me hace brillar nada”, decía Agoney en esta grabación. Pese a que el día de la gala de Eurovisión el canario se mostraba muy agradecido con el tema que iba a interpretar, sus palabras no indican lo mismo. A esto se le suma que muchos seguidores de ‘OT’ comentaron a lo largo de la semana el gran desgano con el que le veían ensayar su tema, un desgano del que se percató el propio productor de ‘Magia’, Tato Latorre, durante el primer pase de micros. “Dale duro, solo tienes una oportunidad. Solo digo eso”, le decía el músico a Agoney a modo de toque de atención tras comprobar que el canario no se sabía bien la letra.

Lo que está claro es que el gran sueño de Agoney se rompió desde que fue expulsado de la academia. Su ilusión por representar a España en Eurovisión fue mucha, por no decir el gran apoyo que recibió por parte de Mónica Naranjo para que esto se cumpliera. El hecho de no poder presentar la canción que Alberto Jiménez, vocalista del grupo Miss Cafeína, le había compuesto expresamente a él con la intención de que fuera a Eurovisión ha sido un varapalo para el joven, que tal y como contó a este medio, no descarta presentarse en futuras ediciones.