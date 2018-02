El revelador gesto de Jesús Ortiz con su ex, Paloma Rocasolano

La entrega del Toisón de Oro a la princesa Leonor ha dejado varias anécdotas. Su reverencia o los gestos de cariño del Rey hacia su hija ha sido lo más comentado, pero en un segundo plano, algunos de los asistentes han conseguido robarles algo de protagonismo. Es el caso de Jesús Ortiz, padre de doña Letizia, que, seguramente en contra de su voluntad, ha protagonizado uno de los momentos más divertidos de la jornada. Un momento que, la retransmisión en directo ha logrado captar y que está a punto de convertirse en carne de meme.

Se trata del instante en el que el padre de la Reina cotillea el móvil de su exmujer, Paloma Rocasolano, sentada a su derecha. El periodista se mantiene sentado entre las dos mujeres de su vida, la madre de sus hijas y su esposa, Ana Togores, pero en el momento en que es captado por las cámaras solo tiene ojos para Paloma, bueno , más bien para el teléfono de esta.

Ortiz no pudo disimular su interés en conocer qué estaría escribiendo o buscando su exmujer y, de reojo, mira la pantalla del móvil de Rocasolano que ella manipula en un momento dado de la ceremonia.

Aunque tal y como reveló David Rocasolano en su libro ‘Adiós Princesa’, la relación del otrora matrimonio no ha sido más que cordial desde su separación, lo cierto es que en los actos oficiales en los que han tenido que coincidir no ha habido rastro de la tensión existente entre ellos ni se ha manifestado tirantez alguna en sus gestos o palabras. Ambos han actuado con naturalidad y profesionalidad como padres de la reina de España que son y no hay rencillas del pasado que haya podido con su saber estar. Eso sí, que Jesús sigue pendiente de su ex es innegable y para muestra un botón.