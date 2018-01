Claudia Ortiz desmiente que vaya a trabajar con su padre, Bertín Osborne

Asentada en España tras unos años viviendo en Nueva York, Claudia Ortiz ha encontrado por fin la estabilidad. Centrada en sus estudios de coaching, la hija de Bertín está empezando una historia de amor de la que, asegura, todavía es pronto para dar detalles.

Feliz por estar de vuelta en nuestro país y viviendo cerca de su familia, Claudia asegura que hacer lo que le gusta es uno de los pilares de su felicidad, que se ha trasladado a todos los ámbitos de su vida.

La joven Osborne quiso aprovechar para desmentir los rumores que aseguraban que iba a trabajar con su famoso padre: “No es verdad que vaya a trabajar con mi padre. No creo que pase, no por nada sino porque no es algo a lo que me haya dedicado o me quiera dedicar”.