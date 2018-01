La polémica pone en jaque al grupo de Santi Trillo, hijo de Federico Trillo

‘Modo Avión’, así han decidido Santi Trillo y sus primos llamar al conjunto musical con el que parecen haber seguido la estela de Willy Bárcenas y su exitoso ‘Taburete’. Lo que en principio sería una buena noticia para el entorno de los jóvenes y una noticia más para el resto del mundo, se ha convertido en un feroz ataque en las redes sociales.

El problema radica en el famosísimo caso del accidente del -avión- Jak-42, en el que 62 militares murieron mientras Federico Trillo estaba al frente del Ministerio de Defensa. Hace apenas un año que el Consejo de Estado reconoció que dicho Ministerio y por tanto su cabeza más visible, fue el responsable del fatídico suceso al no reunir el avión las medidas de seguridad obligatorias para volar.

FRIO IS COMING ❄💙 Una publicación compartida de Modo Avión (@moodoavion) el Ene 24, 2018 at 5:05 PST

La simple alusión a un avión en el nombre del grupo ha resultado desde hiriente a irónico o provocador para muchos usuarios que no han dudado en tratar el tema en Twitter con hashtag como #bandaspeperas haciendo referencia a las bandas de los hijos de Federico Trillo y Luis Bárcenas.

Santi, líder de la banda, tiene 25 años y estudió Política y Relaciones Internacionales en una prestigiosa universidad de Londres durante los años en los que su padre fue Embajador de España en la capital británica. Según publica LOC, Actualmente ejerce como abogado en un bufete del que no ha querido dar el nombre y parece que la política no entra en sus planes profesionales: “Aunque me entretiene, me sirve para votar y poco más”.