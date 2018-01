La peor consecuencia del accidente de Sara Verdasco

Se ha cumplido ya un año desde que Sara Verdasco vivió el que sin duda fue el peor susto de su vida. Aunque cada vez es más frecuente verla en eventos públicos y luciendo la mejor de sus sonrisas, la hermana de Fernando Verdasco ha confesado una de las peores consecuencias de su accidente.

En una entrevista para LOC, Sara Verdasco confiesa que, por ahora, no puede tener hijos. Cuando fue arroyada por el coche, la mujer de Juan Carmona, se fracturó la pelvis por seis partes, entre otras muchas lesiones. Esta rotura múltiple obligó a Verdasco a ir en silla de ruedas y llevar muletas durante un tiempo y, además, es la causa de que a fecha de hoy no pueda convertirse en mamá ya que, según sus propias palabras: “mi pelvis no lo aguantaría”.

Apartada de su vida profesional por prescripción médica, ya que todavía no puede permanecer de pie mucho tiempo seguido, Verdasco asegura haberse aferrado a la religión y a su familia para salir adelante. Además, Sara acude al psicólogo semanalmente, donde trata de perder la fobia y el miedo que siente hacia los coches.

Centrada en su recuperación y con el apoyo incondicional de los suyos, Sara y Juan dejan a Ana Boyer y Fernando Verdasco el papel de dar el primer nieto al clan del tenista y su hermana, convencidos de que el recién estrenado matrimonio se animará pronto a formar una familia.