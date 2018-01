Isabel Preysler se sincera por fin sobre la herencia de Miguel Boyer

“La otra parte es la que está poniendo muchas pegas”, así de rotunda se muestra Isabel Preysler a la hora de hablar de la razón por la que la herencia de su difunto marido Miguel Boyer aún no se ha repartido. El pasado miércoles en el ‘front row’ de la vuelta de Pedro del Hierro a la pasarela Cibeles, fue la primera vez que se pronunció al respecto dejando muy claro que no es ella a quién hay que preguntar: “por parte de Ana y mío no hay ningún problema. Hemos hecho todo lo que nos ha pedido el notario, los abogados y lo que ha pedido la albacea. Pero si por el otro lado no han querido cumplir pues no se ha hecho. Me imagino que es porque no están conformes con el reparto, aunque la verdad no sé por qué no lo están porque les hemos dado todas las facilidades”.

Con muchas más ganas ha hablado de las dos nuevas incorporaciones a su familia, los mellizos hijos de Enrique Iglesias y Anna Kournikova que nacieron el pasado mes de diciembre: “He tenido un mes de diciembre con grandes regalos. Además de la boda de Ana, Enrique ha sido padre. Mis nietos son preciosos y perfectos, pero qué te va a decir una abuela”. También está muy contenta por Tamara y por la línea de moda que está a punto de presentar “solo puedo deciros que lo que he visto me ha gustado mucho”.

Por otra parte, ha zanjado polémicas que rodeaban a su familia. Por un lado, ha dejado claro que los pequeños no han llegado a través de gestación subrogada “eso son tonterías, la gente no sabe qué decir. Es totalmente ridículo”. Ha defendido la decisión de Tamara de borrar todas sus fotos de las redes sociales “me parece muy bien. Ella hace siempre lo que le da la gana”. Y ha acabado con los incesantes rumores que hablan de enemistad entre ella y la familia Verdasco “yo y Mario nos llevamos fenomenal con la familia de Fernando. Mis hijos, todos, también. Sus padres y sus hermanos vienen a casa, almuerzan, cenan… “.