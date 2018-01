Isa Pantoja se queda aislada. Su última entrevista en el Deluxe en la que confirmó que su abuela Ana Pantoja nunca la ha tratado igual que a Kiko, y que esta distinción sigue existiendo entre los hijos del DJ y su pequeño Alberto, parece haber sentado como un jarro de agua fría en casa de su madre, Isabel Pantoja.

Según publica la revista Lecturas, de todo lo que contó Chabelita ese dato fue el que más dolió en Cantora, en la que nunca pensaron que Isa lavase ese tipo de trapos sucios fuera de casa. La mala relación de Alberto Isla con la familia de su novia no es nueva por lo que el relato inicial de la joven no sorprendía, en principio, al clan de la tonadillera. Pero lo que nunca esperaron los Pantoja fue la confesión acerca de Doña Ana con la que Isa encogió el estómago a la audiencia.

Sin noticias todavía de las medidas legales que se ha especulado que Isabel Pantoja se estaría planteando tomar contra su hija, el primer movimiento de la artista ha dejado tocada y hundida a ‘su pequeña del alma’ ya que no le ha temblado el pulso al desterrar a su hija del proyecto de moda que habían emprendido juntas y que tan emocionada tenía a Isa. Según la publicación de cabecera de Chabelita, dos de los socios que participaban en el proyecto se han puesto en contacto con la perjudicada para comunicarle que ya no se cuenta con ella de cara al lanzamiento de la empresa. Parece ser que el motivo que alegan no es otro que la negativa de los fans de la Pantoja a comprar ropa diseñada por Isa tras las últimas humillaciones a las que ha sometido a su folclórica madre.

Aunque ninguna de las protagonistas se ha pronunciado todavía, el entorno de la ex de Alejandro Albalá asegura que Isa está tan hundida que no descarta tomar medidas legales contra el último movimiento de su madre.