Rosario Mohedano rota de dolor tras el ataque constante de ‘Sálvame’

Cuando la revista Lecturas hizo de una supuesta humillación de Rocío Carrasco a Rosario Mohedano su portada, la pesadilla volvió al día a día de la sobrina de ‘La Más Grande’. La noticia de que para el musical de Rocío Jurado no se había contado con Rosario añadida a su ausencia el día del estreno fue mucho más potente que las declaraciones de la aludida, que ya había contado con anterioridad que fue en ella en la primera persona que pensó Rocío Carrasco para interpretar a Rocío Jurado pero que dada la presión que supondría decidió no aceptar el papel.

En ‘Sálvame’ han cogido carrerilla y han vuelto a poner en duda no solo la relación de la hija de Amador con su prima sino también su carrera como cantante. Siguiendo la rutina del programa, los que fueran compañeros de Rosa Benito no han dudado en sacar a relucir datos negativos de la hija de su ex colega, volcando también en ella los enfrentamientos que han tenido con su madre.

Gracias a todos ,los que de alguna manera , denuncian el #maltrato #bullying #acoso que sufro personal y profesionalmente x una cadena de televisión que fomenta cada año #12meses12causas ! @telecincoes espero que os enteréis de lo que pasa en vuestra cadena #chayorona — Rosario Mohedano (@RosarioMohedano) 22 de enero de 2018

Afectada por todo lo que está sucediendo, la artista no dudó en agradecer en Twitter todo el apoyo que estaba recibiendo por parte de los usuarios que catalogaban de bullying y acoso el trato que Mohedano recibe por parte de la cadena de Fuencarral.

En su última aparición en ‘La mañana de la 1’ la hija de Rosa y Amador se mostraba afligida por lo que estaba viviendo y quiso dar su opinión al respecto: “Me sorprendió que usaran la palabra humillar, sobre todo cuando nadie me ha preguntado si me siento humillada por su gesto” -refiriéndose a su prima-. “Yo me siento humillada pero no por lo que haga mi prima Rocío… que machaquen mi trabajo eso sí me hace sentir humillada”. Acerca del ataque continuo a sus facetas tanto personal como profesional, Rosario aseguró que se siente vulnerable ya que se ve en la obligación de tener que hacer de su día a día una lucha continua contra una situación que no ha creado ella.

El malestar ha llegado a tal punto que la colaboradora ha reconocido haberse planteado dedicarse a otra cosa: “Lo he pensado, pero creo que hiciera lo que hiciera me criticarían igual. Tengo fuerza cuando me subo a un escenario. Tengo el apoyo y el cariño del público cuando ven que lo que más me mueve es la música y no voy a dejar mi trabajo, mi realidad, mi día a día y mi vida… Me cuesta mucho tirar para adelante, pero me acuesto con una satisfacción maravillosa de saber que estoy haciendo bien”.

Con la voz quebrada y el dolor de los últimos días reflejados en su rostro, Rosario se reafirma en su papel como madre y artista y asegura tener en sus hijos y la música todo lo que le hace falta para seguir adelante.