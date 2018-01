Los enfrentamientos que en ocasiones protagoniza el jurado de ‘Got Talent’ a algunos espectadores les parecen impostados. Cuesta creer que vivan con tanta pasión sus valoraciones y que lleguen a alterarse por las actuaciones de artistas a los que no conocen ni, probablemente, vuelvan a ver nunca más. Sin embargo, la manera de afrontar su trabajo como jurado es, según explica Jorge Javier Vázquez en su blog de ‘Lecturas’ esta semana, mucho más real de lo que parece y tan en serio se toma su labor en el programa de Telecinco que uno de los enfrentamientos con su compañero Risto Mejide le costó su amistad con él. Llegaron incluso a dejar de hablarse y ahora, justo cuando acaba de emitirse el primer programa de la nueva temporada en el que se ve un rifirrafe entre ambos, Jorge Javier descubre qué pasó entre ellos y qué le llevó a odiar al publicista. La que se vio el otro día no fue, ni mucho menos, la mayor de sus broncas.

“Durante las grabaciones de las audiciones sí que hubo una bronca muy heavy entre Risto y yo. Muy heavy. Tanto que nos dejamos de hablar durante un tiempo. (…) A cuatro días de acabar las audiciones, más cerca de las once que de las diez de la noche, apareció una actuación que no era nada del otro jueves. Del montón, vamos. A la hora de evaluar, yo dije una chorrada porque no me salió decir otra cosa, Risto me replicó de una manera que me sacó de mis casillas, apareció mi vena flamencona, y le canté las cuarenta. Durante mi perorata prometí no volver a dirigirle la palabra durante los días que nos quedasen de programa y acabamos la noche como buenamente pudimos”, explica el presentador de ‘Sálvame’.

Vázquez cumplió su promesa no hablar a Risto e incluso se fue de vacaciones estando la relación entre ambos más tensa que nunca. Cuenta Jorge Javier que Risto, nada más acabar las audiciones de aquel día, fue a su camerino a pedirle que arreglaran las cosas, que su cruce de palabras no había sido para tanto y que empezaran de cero. Pero Jorge se negó. Incluso también rechazó un encuentro posterior que el publicista le ofreció. Él mismo lo explica reconociendo su tozudez pero orgulloso de ello. “No, hombre, no. Ahora que he montado todo esto no puedo echarme atrás. Tengo que aguantar con todas las consecuencias”, se decía a sí mismo durante los pocos días de grabaciones que quedaban antes de las vacaciones.

Cuenta Jorge que era su dignidad lo que le impedía dar el paso hacia la reconciliación. Un gesto que convirtió en insoportables las grabaciones para sus otras dos compañeras, Edurne y Eva Hache. “Las pobres capeaban el temporal como podían”, dice.

Ya de vacaciones Jorge intentó no pensar en lo ocurrido con Risto. Desconectó, sí, pero a su regreso escribió ese mensaje a su compañero que serviría para iniciar su reconciliación. Eso sí, no fue fácil. “Cuando me respondió, más tarde de lo esperado, el mensaje era tremendo. No he podido volver a leerlo por su dureza. Me dejó descolocado, paralizado. (…) Sin embargo, al día siguiente recibí otro mensaje suyo pidiéndome que me olvidara del anterior y aceptando un almuerzo”, explica Jorge Javier.

Finalmente, su encuentro se materializó. Quedaron en un restaurante que reservó el propio Risto y en el que eligieron una zona íntima donde nadie pudiera escuchar su conversación. Dice Jorge que nada más verse se rieron y que no hubo reproches más allá de algunos “Pero, ¿qué te pasó?” “No, ¿qué te pasó a ti?” en tono burlón.

Asegura el de Badalona que el público no descubrirá nunca cuál fue el enfrentamiento en las audiciones de ‘Got talent’ que propició que ambos presentadores dejaran de hablarse. Desde ahora tendrá a la audiencia pendiente de cada programa. Jorge Javier no da puntada sin hilo.