El pasado 16 de enero Alba Carrillo y Fonsi Nieto protagonizaban el encuentro más duro de sus vidas, en un juicio de custodia. Hasta ahora se desconoce lo que ocurrió dentro de esa sala. De allí el dj salió con mucha serenidad y Alba con muy mala cara, pero eso no es determinante. Este miércoles, en la revista Semana, la maniquí ha dejado claras cuales son sus intenciones en esta guerra que tanto le está costando librar: “no voy a ceder la custodia”.

Prefiere no hablar con Fonsi: “No, porqué él no está comunicativo y yo tampoco quiero hablar con él. No sé a qué acuerdo vamos a llegar […]. Me da mucha pena lo que está pasando”, dice y añade “esta situación no la he elegido yo. Al revés, siempre he intentado callar, tapar y maquillar mucho”.

Defiende a capa y espada su papel como madre: “Es lo mejor que sé hacer. No soy la típica madre pesada, le dejo mucho que él experimente y viva. Es el papel más importante en mi vida, por él he rechazado trabajos, nunca me veras en una fiesta porque mi mejor momento del día es cuando le leo el cuento antes de dormir”.

Para es importante la figura del padre: “Nos va a adorar a los dos. Yo siempre respeto a su padre, porque si doy pie a denostar a su padre a sus ojos, flaco favor hago a su educación. Además, porque no puede haber nada más doloroso que sus padres le hablen mal el uno del otro. tiene que ser súper feliz y es lo único importante”.

Por todo lo anterior su determinación es clara, hará lo que tenga que hacer: “Por supuesto. Yo voy a luchar hasta las últimas consecuencias judicialmente. Si tengo que llegar a Estrasburgo lo haré”.