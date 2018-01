Se acabó el sueño en OT 2017 para Roi Méndez. El gallego resultó ser el último expulsado del concurso tras batirse en duelo con Ana Guerra en una gala marcada por la emoción. El concursante confiesa horas después de su salida que siente mucha pena por haber abandonado la academia y por eso no puede ver imágenes de los compañeros que continúan dentro. “Esta mañana me he puesto el 24 horas y no he podido verlo, me da muchísima pena no estar ahí con ellos”, se lamenta. Roi confiesa e LOOK que su carácter extrovertido le ha impedido entrar en conflicto durante su estancia en ‘OT’, pero reconoce que no todo es de color de rosa, ya que durante los tres meses de concurso los roces de convivencia han existido: “Yo soy de soltar las cosas de buenas y ya está, pero si que ha habido momentos de malentendidos y gente que ha tergiversado todo un poco desde fuera“.

Sin reparos en contar lo que sucede en las entrañas de ‘OT’ 2017, Roi confiesa que entre los concursantes existen amistades más fuertes que otras, lo que se traduce en la formación de grupos dentro de la academia: “Siempre hay gente con la que tienes más afinidad que con otra, y poco a poco se fueron formando grupos”. Además ha querido mencionar de ejemplo a su compañera Miriam, que lleva algunas semanas más baja de ánimo debido a que su círculo más cercano ha ido abandonando el concurso. “Miriam cuando está bien es muy guay, pero cuando está mal se le nota en la cara. Ella no está sola, pero es verdad que la gente con la que tenía más relación se ha terminado yendo”, ha dicho Roi. El gallego se refiere a Nerea y Raoul, dos de los últimos eliminados y a los que Miriam estaba más unida.

La salida que marcó un antes y un después en los concursantes

No solo Miriam ha tenido altibajos en el programa, algo normal dado que los chicos de ‘OT’ llevan tres meses inmersos en el concurso. El gallego ha contado que la salida de la academia durante la Navidad “marcó un antes y un después” en la actitud de los concursantes. “Yo cogí el móvil y quise mirar cómo era el 24 horas desde fuera, ahí es donde vi lo del corte de mangas de Agoney a Ana. Realmente ese gesto tuvo mayor transcendencia fuera que dentro”, cuenta el conocido como ‘SapoConcho’.

Ya fuera de la competición, el gallego se ha mojado en cuanto a sus preferencias dentro del concurso, destacando que considera que Agoney debería ser el próximo candidato de España en Eurovisión: “Es el que más ilusión tiene y estoy convencido que si fuera lo haría genial y nos dejaría en muy buen puesto”. Pese a todo declara que prefiere que al grupo de los cinco finalistas se incorpore Ana Guerra, una cosa que es incompatible con que el canario pise el escenario de Lisboa, ya que ambos están expuestos esta semana al veredicto de la audiencia.

Por último Roi reconoce que está muy ilusionado con el premio que ‘Los Javis’ le otorgaron en la academia y gracias al cual aparecerá en un capítulo de la popular serie ‘Paquita Salas: “Me hace mucha ilusión salir en ‘Paquita Salas’. En un futuro me gustaría trabajar en la televisión y tener una sección en algún programa”.

