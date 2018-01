Muere de manera repentina Dolores O’Riordan, cantante de The Cranberries

La líder de la banda The Cranberries, Dolores O’Riordan, ha muerto de forma repentina a los 46 años, según ha informado un representante del grupo en un comunicado. La cantante irlandesa se encontraba en Londres para “una breve sesión de grabación”, según se ha informado, aunque no han trascendido más detalles sobre la causa del fallecimiento, ni las condiciones en las que se ha producido.

A través de las redes sociales de la banda The Cranberries se ha comunicado la triste noticia y se informa de que “los miembros de su familia están devastados y han solicitado privacidad en este momento difícil”.

Irish and international singer Dolores O’Riordan has died suddenly in London today. She was 46 years old.

Family members are devastated to hear the breaking news and have requested privacy at this very difficult time. Full Statement: https://t.co/L8K98BFpSM pic.twitter.com/ADEY51Xnwe

— The Cranberries (@The_Cranberries) 15 de enero de 2018