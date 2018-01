Todo iba sobre ruedas para Macarena García y Leiva cuando la noticia de su ruptura, a principios de verano, pilló a todos por sorpresa. La discretísima pareja llevaba tres años compaginando sus obligaciones profesionales con su proyecto de vida en común cuando, por fin, el proyecto de ‘La llamada’ unió sus caminos laborales.

La película, dirigida por el hermano de ‘Maca’ no dudó en contar con el artista para poner la banda sonora a lo que ha sido uno de los logros del cine español del pasado año, con una nominación al Goya por mejor canción como prueba irrefutable de que la elección fue más que acertada. La separación hizo que Leiva y Macarena vivieran el éxito de su primer trabajo juntos por separado, pero en vista de su última escapada romántica todo apunta a que las aguas han vuelto a su cauce entre ellos.

⛷⛷⛷⛷ Una publicación compartida de Macarena García (@macarenagarciaoficial) el Ene 9, 2018 at 6:18 PST

Parece que el éxito de la película ha vuelto a unir a la pareja, que es más que probable que acuda junta a la inminente gala de los premios más importantes del cine de nuestro país. A principios de diciembre y con motivo de una pequeña gira por locales de la capital, García ya fue vista en varios conciertos del que se suponía que era su ex pareja, desatando todo tipo de rumores al respecto. El hecho de que Leiva no dudase en dedicar su último hit a “la preciosa Maca” era más leña a un fuego que hasta hoy no se había podido confirmar.