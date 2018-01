Kiko Hernández sigue el ejemplo de Carlota Corredera

Colaborador fijo en ‘Sálvame’ y la revista ‘Qué me dices’ desde hace ya muchos años, Kiko Hernández se ha convertido en uno de los rostros televisivos de la década. Fuente inagotable de exclusivas, el ex Gran Hermano cambió radicalmente su modo de vida cuando decidió convertirse en padre, una experiencia que ha endulzado su carácter sin haber perdido la mordacidad que le caracteriza.

En los últimos meses hemos podido ver como Hernández iba adelgazando semana a semana y ha sido el propio tertuliano quien ha desvelado el porqué de este cambio físico: “He perdido trece kilos. Los he perdido porque me hacía falta. Ha sido con gimnasio y cambiando mi alimentación, que la cuido muchísimo ahora”.

Con el ejemplo de Carlota Corredera, estandarte de la pérdida de peso de manera saludable en el último año, no es de extrañar que el madrileño se haya animado a cuidarse, obteniendo proporcionalmente tan buenos resultados como su famosísima compañera de programa.

La lucha de la gallega por recuperar su buen estado de salud pasaba por perder los 65 kilos que sumó en pocos meses a su cuerpo. El embarazo, un problema de tiroides y dejar de fumar fueron un cóctel explosivo para Corredera, que se ha erigido como todo un ejemplo de superación para miles de personas. Su libro ‘Tú también puedes’ ha sido uno de los más vendidos desde que se publicó a mediados del año pasado, demostrando así que el cariño de la gente por la colaboradora traspasa la pantalla.

El bingo ‘Las Vegas’ fue el marco elegido por los colaboradores de ‘Sálvame’ para celebrar su primera cena del año en la noche del jueves. Hasta allí se acercaron Kiko Hernández y Corredera, además de Lydia Lozano, Chelo García Cortés, Laura Fa, Kike Calleja, Jesús Manuel y el que sin duda está siendo el protagonista del drama de lo que llevamos de 2018, Gustavo González.