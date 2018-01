Eric Clapton, uno de los grandes músicos de los últimos años ha confesado que se está quedando sordo y que, si todo sigue como hasta ahora, sus conciertos y su trabajo podrían verse comprometidos.

“Lo único que me preocupa es ser prolífico. Me estoy quedando sordo y mis manos apenas funcionan. Espero que la gente venga y me vea, quizás más porque soy una curiosidad. Es increíble para mí seguir aquí”, ha revelado en una entrevista con la BBC.

A sus 70 años, además del tinnitus que le está provocando la sordera, el famoso artista padece neuropatía periférica, una enfermedad que le dificulta cada vez más tocar la guitarra.

Para un músico famoso por su impecable manera de tocar la guitarra, la sordera que se une a sus cada vez más limitados movimientos es una traba más que acerca, inevitablemente, el final de su extensísima carrera profesional.

Hace apenas un mes que Carme Chaparro confesó sufrir lo mismo que ahora ha hecho público Eric Clapton: “Yo vivo así. Con un pitido constante, como una emisión en alta frecuencia. De día es soportable. De noche no tanto. Por el oído derecho casi no tengo audición. Y no hay más remedio que acostumbrarse”. Esta declaración conmovió a muchos de sus compañeros de profesión y seguidores, que arroparon a la periodista con incontables muestras de cariño.