Siempre que hay un enfrentamiento o una ruptura, sea sentimental o no, una de las partes se siente más herida que la otra. En este caso ha sido Cayetano Martínez de Irujo el más ofendido en esta disputa familiar a la que su hermano Carlos, sin embargo, parece no darle ninguna importancia.

Según sus propias palabras, el Duque de Alba se encuentra “divinamente” y asegura que “no hay nada más que hablar”. “Estén ustedes tranquilos. Pueden dormir tranquilos. No hay nada. No me den ustedes más la lata”, ha dicho en su encuentro con los reporteros.

Así, con un desinterés absoluto por el monumental enfado de Cayetano, el aristócrata se guardaba para sí la réplica a su hermano y le restaba importancia a un asunto que, sin duda, quiebra la armonía de la familia Alba.

Hay que recordar que, según las palabras del exmarido de Genoveva Casanova, la relación entre el principal heredero de la Duquesa de Alba y la mexicana siempre había sido muy buena por lo que la decisión de Carlos de dejarla fuera de una reunión familiar en unas fechas tan especiales como la Navidad han dolido especialmente a la familia de Cayetano, incluidos sus hijos. Así, y tras negarse el Duque de Alba también a que Bárbara Mirjan cenara en Liria por no ser “la pareja oficial” de Cayetano, el jinete prefirió no cenar con los Alba y compartió mesa y mantel con Genoveva y sus hijos, con los que cenó en la casa que la mexicana tiene en Madrid.