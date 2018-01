“Mi madre es muy orgullosa. Me ha vetado de Cantora y no nos hemos felicitado la Navidad”. Con esta demoledora declaración, Isa Pantoja ha anunciado que ha sido vetada de Cantora por su madre, que no acepta la relación con el padre de su hijo, Alberto Isla. Tal y como ha avanzado el programa ‘Sálvame’, ha explotado la buena relación de la tonadillera con su hija debido a esta vuelta amorosa en la vida de Isa. Tanto es así que, mientras Isabel Pantoja prepara su próximo concierto en la isla de Gran Canaria, su hija aprovechará para sentarse en ‘Sábado Deluxe’ para hablar largo y tendido de este asunto.

[EN IMÁGENES | Isabel Pantoja: su vida sin ella]

Será el próximo sábado por la noche cuando la intérprete de ‘Se me enamora el alma’ se pondrá su traje de luces para deleitar al público canario en un concierto que ha vendido bien gran parte de sus localidades. Sin embargo, desde Madrid, su propia hija se sentará en un plató de televisión para dar otro espectáculo muy diferente. Isa Pantoja revelará los entresijos de su actual ‘no relación’ con su madre. En la tarde de este viernes, desde ‘Sálvame limón’, ya han adelantado algunas de las declaraciones que la hija de la artista detallará. “Mi madre y yo ahora mismo no tenemos relación y llevamos mucho tiempo sin hablar. Ella es muy suya pero esto es anteponerse a mí como nunca lo ha hecho”, ha relatado Chabelita.

Cabe recordar que de manera inesperada, Isa rompió con Alejandro Albalá y regresó a los brazos del padre de su hijo. La pareja se cobijó entonces en la casa que la hija de la tonadillera alquiló en La Moraleja (Madrid) y, con la única compañía del pequeño Alberto y la inseparable Dulce, ambos retomaron su amor furtivo a espaldas de todos aquellos que no veían lógica alguna a su reconciliación. Incluso su propia madre.

Tanto fue así que Isabel Pantoja, “muy orgullosa” según su hija, no ha querido volver a saber de Isa. Tanto es así que no se han felicitado las navidades y que las puertas de Cantora están actualmente cerradas para Chabelita.