El exconcejal de Marbella, Carlos Fernández, ha concedido esta semana una entrevista exclusiva en ‘El programa de Ana Rosa’ durante varios días. Por eso, su reaparición mediática ha resucitado viejos asuntos relacionados con la concluida Operación Malaya. Tanto es así, que Maite Zaldívar y Julián Muñoz han intervenido telefónicamente en el espacio matinal de Telecinco para recordar aquellos fatídicos episodios de sus vidas que los catapultaron a los titulares de una de las operaciones de corrupción más aireadas en nuestro país.

[EN IMÁGENES | Carlos Fernández ‘resucita’ el Caso Malaya]

Por un lado, Zaldívar ha arrojado por fin algo de luz a la polémica de las supuestas bolsas de basura con dinero que salían de su casa de Marbella en aquellos años en los que aún estaba casada con Julián. “No hubo y nadie vio bolsas de basura. Eso se le ocurrió a una compañera vuestra muy graciosa”. Por alusiones, la periodista Marisa Martín Blázquez, quien colaboraba entonces en el extinto programa ‘A tu lado’ con Maite Zaldívar, ha querido responder a la que fuera mujer del exalcalde de Marbella. “Ella me dijo en una entrevista que de su caja fuerte salía dinero en bolsas negras”, ha aclarado sobre aquel polémico asunto.

Julián Muñoz contra Carlos Fernández: “Yo estoy con mi familia en mi país”

Pero, además, Julián Muñoz ha intervenido también vía telefónica para responder a Carlos Fernández con un dardo envenenado: “Al final lo importante en esta vida es la familia y yo estoy con la mía y en mi país”, ha señalado contra el prófugo de la justicia española, que hoy vive en Argentina. Además, un Julián mucho más templado que el alcalde marbellí del pasado, señala que es “un hombre de setenta años que solo desea tener una vida tranquila”.

En este contexto, cabe recordar que el exconcejal aseguró en ‘El programa de AR’ que Julián “quería estar por encima de todo y de todos” y que “lo hizo ligándose a una estrella”. “Maite estaba muy enamorada y lo habría sacado del barro. Llegó el Rocío de 2003 y el amor entre ellos se hace público, aunque ya era un secreto a voces”, cuenta el testimonio de Carlos, que añade que “si no hubiera ganado las elecciones, a lo mejor (esta relación) no habría salido y seguiría siendo secreto. Pantoja se enamoró de todo lo que rodeaba a Julián y él quería impresionarla todo el tiempo. Cerraba zapaterías para ella, restaurantes… Se aprovecharon mutuamente pero amor, cero”. Sobre este asunto, la intervención de Carlos concluye asegurando que “Julián hizo público el noviazgo un mes después de haber salido alcalde. Probablemtende, de lo contrario, no lo hubieran hecho público”, concluyó.