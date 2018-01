Lejos de mejorar la gravísima situación que vive Hollywood, salpicado por diferentes casos de abuso sexual, el nuevo año no ha hecho más que empeorar la situación con un nuevo episodio. Tres actrices han acusado de lo propio a James Franco. Un escándalo que ha saltado tan solo unas horas después de que el californiano se llevase un Globo de Oro por su papel en la película ‘The Disaster Artist’.

Ally Sheedy, Violet Paley y Sarah Tither-Kaplan, que tuvo que aparecer desnuda en dos películas del actor, son las tres actrices que señalan directamente a Franco de tener comportamientos sexuales inadecuados con ellas. La primera fue muy explícita en mensajes de Twitter que después borró: “¿Por qué un hombre es el maestro de ceremonias? ¿Por qué se permite a James Franco entrar? Dije demasiado. Buenas noches, os quiero”. Después, volvió a la carga dejando su opinión: “James Franco acaba de ganar. Por favor nunca me preguntéis por qué dejé la industria del cine y la televisión”.

Cute #TIMESUP pin James Franco. Remember the time you pushed my head down in a car towards your exposed penis & that other time you told my friend to come to your hotel when she was 17? After you had already been caught doing that to a different 17 year old?

— Violet Paley (@VioletPaley) 8 de enero de 2018