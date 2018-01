Carlos Fernández: “Julián hizo barbaridades para conquistar a Isabel Pantoja”

El exconcejal de Marbella Carlos Fernández ha intervenido en ‘El programa de AR’ para recordar los entresijos de la Operación Malaya y, concretamente, el intríngulis del romance que se fraguó entonces entre Isabel Pantoja y Julián Muñoz. “Pantoja sabía muy bien lo que hacía al acercarse a Julián”, espeta el que ha sido uno de los hombres más buscados del país. “Una cosa era que tuviera una relación extramatrimonial y otra que implicara directamente al Ayuntamiento”, ha recordado la periodista Paloma García-Pelayo sobre lo bien que conocía el exconcejal esta relación. Pero, cabe recordar además, que había otro vértice en la misma: Maite Zaldívar, mujer del entonces alcalde de Marbella, de quien, según Carlos, sabía perfectamente todo lo que estaba pasando.

Carlos Fernández: “Isabel Pantoja me llegó a desear la muerte”

Una vez se destapara la relación de Pantoja y Muñoz, Carlos e Isabel se convirtieron en enemigos íntimos desde el momento en el que Julián y su novia quisieran formar un partido político. De hecho, Carlos ha asegurado que Isabel “le llegó a desear la muerte”. Por todas estas tensiones, el expolítico desliza que, más allá del amor, “la relación de Isabel y Julián era por interés”. “Además, Isabel no tenía una buena situación económica y evidentemente se acercó a Julián para sacar el máximo provecho”, recuerdan por su parte en el espacio matinal de Telecinco.

Por otro lado, el exconcejal asegura que Julián “quería estar por encima de todo y de todos, y lo hizo ligándose a una estrella”. “Maite estaba muy enamorada y lo habría sacado del barro. Llegó el Rocío de 2003 y el amor entre ellos se hace público, aunque ya era un secreto a voces”, cuenta el testimonio de Carlos, que añade que “si no hubiera ganado las elecciones, a lo mejor (esta relación) no habría salido y seguiría siendo secreto. Pantoja se enamoró de todo lo que rodeaba a Julián y él quería impresionarla todo el tiempo. Cerraba zapaterías para ella, restaurantes… Se aprovecharon mutuamente pero amor, cero”. Sobre este asunto, la intervención de Carlos concluye asegurando que “Julián hizo público el noviazgo un mes después de haber salido alcalde. Probablemtende, de lo contrario, no lo hubieran hecho público”.

Maite Zaldívar: “Si Isabel hubiera querido al hombre y no al político, lo hubiera hecho sin hacer ruido”

Después de este testimonio, el citado espacio de Telecinco ha contactado con Maite Zaldívar, para conocer su opinión sobre todo este respecto. “Cuando esa señora puso un pie en Marbella, fue peor que arder Troya. Si hubiera querido al hombre y no al político, lo hubiera hecho sin hacer ruido. No pongo en duda el caso de corrupción pero no se habría llevado hasta estos límites”, comienza relatando. Y añade: “A mí claro que me perjudicó. Yo era la despechada. Sobre todo en el tema del dinero. Nunca dije lo de las bolsas de basura y ahí me equivoqué”.

“He sido víctima de la soberbia, de la avaricia y de la exposición. Igual que lloraba en la cárcel, ahora sigo llorando dormida”, concluye.