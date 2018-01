El cuerpo se conservo relativamente bien al haber aparecido en un pozo con agua potable y una zona limpia de vegetación, según relataba el forense sobre el cuerpo de Diana Quer. El 31 de diciembre terminó la agonía de los padres de la joven desaparecida. Sus restos mortales aparecían en la localidad coruñesa de Rianxo después de quinientos días de incesante búsqueda por la Guardia Civil. Una noticia que ha dejado desolada a Arantxa de Benito, pues su hija Zaira y la joven desaparecida eran íntimas amigas. Por eso, la exmujer de Guti se ha sentado en la mañana de este martes en ‘Espejo Público’ para hablar de este dramático asunto. “Ha sido un final de año muy triste. La noticia la esperábamos de alguna manera pero no la quieres esperar. A mí, como madre, me han surgido muchos miedos”, ha empezado diciendo.

“Mi hija se ha quedado en un estado de shock y después lo ha asimilado con mucha tristeza, conmovida y con miedos”, añade Arantxa de Benito. Y es que Zaira fue una de las últimas llamadas que realizó Diana Quer antes de su desaparición. “Zaira, te echo de menos”, fue además uno de los últimos audios de whatsapp que pudo enviar la víctima. “Esa llamada a mi hija nunca le entró. A mi hija no le constaba esta llamada porque a veces con el primer timbre, no llega a entrar. Lo que no entiendo es qué hacía este señor en la calle. No lo entiendo”, reflexiona Arantxa.

“Me siento muy avergonzada por el crimen de mi hermano. Quiero dar la cara porque estoy harta de amenazas por Facebook. Además me he quedado sin trabajo. Mi jefe me dijo el día 2 de enero después de librar el día anterior que no era nada personal pero que estaba despedida porque no había superado el periodo de prueba después de estar trabajando desde el pasado mes de julio”, ha confesado por su parte María Abuín, hermana de Enrique Abuín, alias ‘El Chicle’. “No le deseo la muerte pero deseo que él pida la muerte. Mi hermano es un monstruo que no merece vivir”, ha añadido.

Sobre la personalidad de el presunto asesino de Diana Quer, su hermana relata: “Es celoso, mentiroso… Siempre metía en problemas a sus hermanas y al ser el niño siempre estuvo muy protegido. Mi hermano es una persona que siempre pide. Nos estaba pidiendo dinero hasta que mi marido dijo ‘hasta aquí’. Le reclamamos una deuda y entonces él denunció mi marido porque dijo que me estaba pegando y mi marido tuvo que pasar una noche en el calabozo”, reconoce.