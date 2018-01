‘OT 2017’ se aproxima a la recta final, esa en la que se decide quién va a representar a España en el próximo festival de Eurovisión. Muchos lo anhelan pero solo uno de ellos obtendrá la gloria. Siete son los concursantes que restan, que serán seis después de la gala de este lunes. Los nervios y las debilidades psicológicas empiezan a aflorar y las últimas tienen como protagonista a Agoney Hernández.

Esta semana los concursantes han tenido menos tiempo para preparar sus canciones y esa tremenda presión a la que se ven sometidos se ha visto reflejada en agobios y algún que otro llanto durante los ensayos. Agoney ha sido uno de los que los ha sufrido, acrecentado con una faringitis que le ha generado una afonía y por la que le han recomendado no hablar. Sin embargo, actuó, pero el pase de micros estuvo muy lejos de lo que los profesores esperaban. Unos problemas de garganta que ya tuvo que soportar en la quinta gala, cuando sufrió un derrame en las cuerdas vocales mientras cantaba ‘Rise like a Phoenix’ de Conchita Wurst.

Esta desagradable situación y la desventaja respecto a sus compañeros, así como su nominación para salir de la Academia -junto a Nerea- le han generado un bache emocional que le ha llevado a plantearse un abandono prematuro. Algo que compañeros como Alfred y Aitana han tratado de quitarle rápidamente de la cabeza. Así se ha visto en el Canal 24 horas de ‘OT 2017’.

SE CUELA EL AUDIO: Animan a Agoney para que no tire la toalla. #OTDirecto6E pic.twitter.com/Z2gGv1QPk8 — Bastardo (@bxstxrdo) 6 de enero de 2018

“No, ni de coña”, se quejaba Aitana. Mientras, Alfred le recomendaba: “No te precipites y duerme”. Fue el propio catalán el que más insistió en que no abandonase el concurso: “No lo puedes hacer, tío. Sería decepcionar a mucha gente. Eres un referente y aunque no te lo parezca, abandonar o pedir a alguien que te siga a muerte que no te vote es ir en contra de todo eso”. “Hay una frase que dicen Los Javis mucho y que es de Spider-Man, que es que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y es real”, explicaba Alfred.

De confirmarse la marcha de Alfred, sería el primer abandono voluntario en la historia de ‘Operación Triunfo’, un ‘honor’ del que a buen seguro no se sentiría nada orgulloso.