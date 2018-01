Ha empezado la cuenta atrás para la que será la boda real de 2018. El 19 de mayo, el príncipe Harry y Meghan Markle se darán el ‘sí, quiero’ en la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor. Un enlace en el que estarán puestos los ojos de todo el mundo.

Pese a lo que pueda parecer a primera vista, hay una serie de tradiciones con las que los novios deberían cumplir, al menos en principio. Tradiciones muy arraigadas en la Familia Windsor que, sin embargo es posible que la actriz y el hijo pequeño de Diana de Gales puedan optar por saltarse. Algunas de ellas ya las han puesto en práctica, y otras ya se empieza a especular con que es muy probable que prefieran ignorarlas. En LOOK te las contamos todas.

La fecha

La fecha en sí misma rompe con todo lo establecido. La pareja ha decidido casarse un sábado. Ninguna boda real se celebra en fin de semana. Y por si esto fuera poco, coincide con el aniversario de la ejecución de Ana Bolena.

El pastel

Plátano y solo plátano. Este es el sabor que han elegido Harry y Meghan para su tarta nupcial, en este caso dos pasteles. Un sabor que contrasta con los tradicionales pasteles de frutas de otras bodas pero que tiene un significado especial para ellos. Además, se envía un trozo de tarta a todos aquellos invitados que no puedan asistir a la boda, para que no se queden con las ganas de probarla.

Permiso real

Antes de anunciar el compromiso, la pareja tiene que pedir permiso a la Reina para poder casarse. Una ley sobre bodas reales de 1772 exige que los miembros de la Familia Real pidan permiso a la Reina para casarse.

Una cuestión de fe

Una ley de 1701 prohíbe que los ‘royals’ se casen con católicos, así que Meghan tendrá que convertirse al anglicanismo antes de la boda.

Anuncio

Una vez que la Reina ha otorgado el permiso, se hace el anuncio oficial del compromiso. En el caso de Harry, fue Clarence House quien se encargó de comunicar la noticia.

Invitaciones y gastos

Aunque ha sido Clarence House quien ha hecho el anuncio oficial, es la Reina quien enviará las invitaciones de la boda. Un tema que ya está siendo controvertido por algunos de los posibles convocados, como el ex presidente Obama. También la Familia Real es quien se hace cargo de costear los gastos del enlace.

Pajes y padrinos

En Reino Unido hay una gran tradición en la elección de los pajes que acompañan a la novia. De momento parece que los pequeños George y Charlotte formarán parte del cortejo. No hay costumbre de un solo padrino o ‘best man’ sino varios ‘supporters’, aunque es posible que Harry elija solo a su hermano Guillermo, igual que este hizo con él.

Los trajes de los novios

El novio debe vestir uniforme militar mientras que la novia debe ir de blanco, una tradición que implantó la reina Victoria en 1840.

El ramo

El ramo de la novia debe incluir una ramita de mirto y debe dejarse sobre la tumba del ‘Soldado Desconocido’ de la Abadía de Westminster. Esta tradición viene de la época de la reina Victoria, que tras su boda con el príncipe Alberto. La Reina plantó su ramo de mirto en los jardines de Osborne House, en la isla de Wight, y desde entonces todas las novias reales llevan un ramito de ese mismo arbusto en su ramo.

La tiara



Es indispensable que la novia lleve tiara el día de su boda. Lo habitual es que la Reina se la preste o incluso regale a la novia, como ocurrió con Sarah Ferguson o la propia Diana, aunque esta última prefirió utilizar la de su familia. ¿Cuál escogerá Meghan?

[Puedes leer: El amor del príncipe Harry y Meghan Markle tiene fecha de caducidad. ¿Cuál es?]

Dress code

En el Reino Unido las bodas son por la mañana y se exige traje corto y sombrero para las damas

Fotografías oficiales

Habrá muchos medios cubriendo el enlace, pero siempre hay un fotógrafo que se encarga de hacer las fotografías oficiales de los novios y los familiares. No son muchas y se hacen en el interior del lugar elegido para la recepción.

Los anillos

Las alianzas se elaboran con oro de Gales, una tradición que se remonta a 1923, a la boda de Elizabeth Bowes Lyon y el futuro rey Jorge VI.

El título

Probablemente, la Reina conceda el Ducado de Sussex al príncipe Harry y a Meghan Markle, que no puede ser princesa por derecho propio al no pertenecer a la nobleza británica. No era así el casi de Diana de Gales, que sí formaba parte de la aristocracia y podía recibir el tratamiento de princesa Diana. Las mujeres que se casan con sucesores al trono heredan el título de su marido y como Meghan, igual que Kate, no tiene sangre azul, podrá ser princesa Harry de Gales.

El beso

Forma parte de la costumbre que los recién casados, junto al resto de familiares, salgan al balcón del Palacio de Buckingham a saludar y se besen frente al pueblo. En este caso, la boda se celebrará en Windsor… ¿Qué harán los novios para cumplir con la tradición?