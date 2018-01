“Sexualizando”, el libro de Sonia Moldes que destapa todas sus conquistas

El pasado amoroso de Sonia Moldes parecía estar bajo tierra hasta este domingo. Tras varios años alejada del foco mediático, la gallega ha vuelto a la televisión para revelar que la caja de Pandora que ‘escondía’ todos sus romances podría ver muy pronto la luz, pues está dispuesta a desvelar una a una las conquistas que en algún momento formaron parte de su vida. Ella no se amedranta ante nada ni nadie y así lo ha asegurado en ‘Viva la vida’: “Estoy soltera. No sé si el resto de mis exs estarán casados o no. Llevo diez años escribiendo un libro llamado ‘Sexualizando’ y hay dos editoriales muy interesadas”.

Tajante, concisa y segura de sí misma. Esta era la actitud de la empresaria hace tan solo unas horas. Sonia era consciente de que sus declaraciones provocarían que su pasado se pusiera patas arriba y de que próximamente habrá varios nombres que acompañen a Alessandro Lequio, al exfutbolista del Real Madrid Pedja Mijatovic y a Dinio en su lista de amoríos.

Y es que según sus palabras, hay muchos nombres hasta ahora desconocidos que podrían dejar boquiabierto al público e incluso a sus propios protagonistas. Personajes muy relevantes podrían llevarse las manos a la cabeza temerosos de que algún día su rostro apareciera en una biografía que algunos de ellos desearían que permaneciera bajo llave.

Su última aparición en los medios de comunicación fue el pasado año 2016 en ‘Sálvame Deluxe’. Moldes se sometió entonces a un polígrafo en el que trató de demostrar las deslealtades que Alessandro habría cometido a su actual esposa, María Palacios, con ella. “Cuando Lequio empezó con María Palacios, la que ahora es su mujer, me llamaba para que volviéramos juntos”, dijo. Ahora tan solo queda esperar a que su libro sea un hecho.