“Un impostor/ra con el Nickname de ALEXGONZALEZACT se está haciendo pasar por mi en Facebook, si alguien está en contacto con esta persona, por favor, bloqueadlo inmediatamente“. Totalmente desesperado ha pedido ayuda este domingo Álex González a sus seguidores para así conseguir cerrar el perfil de alguien que lleva tiempo haciéndose pasar por él.

El madrileño se encuentra aterrado, pues desconoce tanto el intercambio de mensajes que se han producido entre el supuesto Álex y sus fans así como el contenido. “Me aterra la idea de que alguien haya podido creer estar hablando conmigo a través de Facebook, el contenido de la conversación y si esto ha podido afectar a alguien de alguna forma. NO ERA YO y tomaré medidas legales para que esta página cierre inmediatamente”.

El intérprete ha anunciado que emprenderá acciones legales contra esta persona, no sin antes avisar a los usuarios del posible engaño al que podrían estar sometidos. “Por favor, comprobad la insignia azul de verificación en Twitter e Instagram, si no la tiene, no soy. Gracias y, si alguien se ha sentido afectado, pido disculpas por no haber podido detectarlo antes“, añade.

No es el único rostro conocido que se ha visto obligado a denunciar una suplantación de identidad. Silvia Abascal, Oprah Winfrey, Lara Álvarez o Malena Costa son solo algunos de los famosos que utilizaron sus redes sociales para advertir a sus seguidores de esta arriesgada práctica.