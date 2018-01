Alba Carrillo, más dura que nunca, dispara contra Antonio David Flores

Alba Carrillo lo ha vuelto a hacer. Con ironía fina y tirando de esa incontinencia verbal de la que siempre ha hecho gala, la modelo ha utilizado su blog semanal de la revista ‘Semana’ para hacerle a Antonio David Flores un buen traje a medida. Confiesa Carrillo que llevaba tiempo queriendo dar su opinión sobre el exguardia civil y gracias a que ‘Las Perlas de Alba’ le acaban de dar esa posibilidad ya puede estar “tranquila”. “Ya no necesito manzanilla para digerir estas fiestas”, concluye Alba su misiva hacia Flores.

Su enfrentamiento se remonta a su estancia en la isla de ‘Supervivientes’, cuando Antonio David aseguró que David Vallespín, actual pareja de Alba Carrillo, había roto con ella porque se sentía avergonzado por su comportamiento en Honduras. El tiempo ha demostrado que no fue así y Carrillo no está dispuesta a dejarlo pasar por alto: “Ya sabía que ‘Antoniodá’ no es trigo limpio pero corroboré su ligereza para decir cosas que no son”.

La modelo aprovecha sus ‘perlas’ para arremeter contra Antonio David y ensalzar la figura de Rocío Carrasco a partes iguales. E incluso compara a los dos hombres que han ocupado el corazón de la hija de Rocío Jurado. “Fidel (Albiac) es la antítesis. Lo opuesto total al gallito de corral. Educado hasta la médula, paciente, cariñoso y divertido sin ser impostado (ejem). Es un ser especial, con carisma y clase a la vez. Un ejemplar único en su especie. Si fuese un libro sería un incunable. El otro un tebeo barato. Hija Rocío, ha sido un cambio de esos que acarrean movimientos sísmicos. Para que lo entiendan las señoras que me leen ha sido como cambiar unas bragas pequeñas, malas y roídas por un body de La Perla”, explica con sorna Alba.

Pero a lo largo de su blog, si hay una cuestión que parece enervar a la maniquí esa es la que tiene que ver con el premio que recibió Antonio David por su labor como padre el pasado mes de noviembre y que concedía la Asociación de Víctimas de la Ley de Violencia de Género. En este aspecto también parece aprovechar la ocasión para mandar un ‘recadito’ a su ex, Fonsi Nieto. “Al que opta al premio del año junto con otros aspirantes que me pillan bien a mano, solo le diría que si yo no tuviera la madre que tengo y si Rocío tuviera 20 años más, me gustaría tener una madre como ella”, dice. Alba en estado puro.