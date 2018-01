Israel Lancho recibe una paliza en un intento de robo

Israel Lancho terminó el 2017 de la peor manera posible. Cuando apenas quedaban cuatro días para dar por finalizado el año, el torero recibió una paliza por parte de dos individuos que pretendían robar en su negocio. El diestro trató de impedir el robo reteniendo a los delincuentes, pero estos se ensañaron con él a golpes y le dejaron varias heridas en el rostro que han sido visibles durante varios días.

El propio Lancho relataba su particular “lluvia de palos” al diario ‘Hoy’: “Mi novia vio que un hombre se llevaba un expositor en el que colocamos lomos y otros productos. Rápidamente entró a decírmelo y yo salí a retenerlo mientras venía la Policía porque no es la primera vez que entran en nuestro local. Yo le eché mano, pero cuando lo tenía retenido llegó otro hombre que estaba esperándolo fuera. Tenía un paraguas y comenzó a golpearme la cara”.

Todo ocurrió muy deprisa en las inmediaciones de la calle Hernán Cortés de Badajoz, donde Lancho tiene su tienda ‘Gourmet del Monte’. Cuenta el torero que sus agresores terminaron escapando y fue cuando se refugiaron en una farmacia próxima cuando los detuvo finalmente la policía.

Para esclarecer los hechos, se celebró un juicio rápido el pasado miércoles en el que el propio Lancho fue acusado de agresión por parte de los dos delincuentes. “Ahora dicen que me van a denunciar a mí, cuando yo lo único que hice fue intentar retenerlos hasta que pudiera venir la Policía. ¡Solo quería que no volvieran por aquí!”, se ha quejado el diestro, que ha añadido: “Es la primera vez que me veo en una situación así. Ahora solo falta que me condenen por agresión y que cuando vaya a torear a Perú me nieguen el visado. Dime tú que país es este”.

A pesar de todo, el exconcursante de GH VIP ha querido agradecer en sus redes sociales el cariño recibido estos días y ha confirmado que la justicia ha condenado a sus agresores. “La vida es una caja de sorpresas y a veces te pone en circunstancias en las que lo mejor es aguantar los palos que te caigan. Quiero agradeceros la cantidad de mensajes y llamadas recibidas para preguntarme cómo estoy. Me encuentro bien. Gracias a Dios todo ha quedado en algunos golpes y en un gran susto. Por lo menos estos dos delincuentes vana estar fuera de la circulación un tiempo”, ha explicado Israel.