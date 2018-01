Cristina Pedroche ha vuelto a convertirse en la absoluta protagonista de las Campanadas. Ella, su vestido y los comentarios que este pudiera suscitar tenían un poder inimaginable hasta tal punto que, han sido capaces de colarse este domingo en los hogares de miles de españoles, aunque tan solo fuera durante unos instantes. Su look mantenía en vilo a medio país y ella era consciente de que para bien o para mal daría de qué hablar. Ataviada de un mono que combinaba transparencias y aplicaciones de encaje y chantilly, la de Vallecas utilizó el balcón de la Puerta del Sol para mandar un mensaje al 2018. Un discurso feminista que ha logrado eclipsar en las redes sociales incluso a su ansiado vestido.

La expectación generada era casi incalculable, por lo que Pedroche hizo gala una vez más de su “hago, digo y me visto como me da la gana” para decir unas palabras a favor de la libertad de la mujer, además de pedir que no se las cosificara. “Voy a pedirle a 2018 algo que no es típico en las Campanadas. Me gustaría que fuera el año de la tolerancia cero contra la violencia de género. Deseo que 2018 sea el año del fin de las violaciones y del acoso verbal o sexual. Que este año en el que entramos por fin quede claro que ‘No es no’, y que nos queremos vivas”, dijo Cristina. Ruego con el que se suma al movimiento contra el acoso #MeToo (yo también) que ha provocado que cientos de mujeres de la industria del cine alcen la voz y rompan así el silencio imperante sobre los abusos.

Fue hace tan solo unos días cuando Cristina advirtió que su atuendo no era meramente estético, pues hablaba por sí solo e incluso mandaba un mensaje a todos aquellos que quisieran leer entre líneas. “Es súperfeminista porque llevándolo defiendo la libertad de la mujer”. Quizás por ello, hiciera estas declaraciones anoche: “Pido de todo corazón que en el 2018 se acabe el juicio sobre nuestro cuerpo. No solo nos duelen los golpes. Valemos muchísimo y nos merecemos todo el respeto”.

Sus deseos para el nuevo año tardaron escasos segundos en incendiar las redes, que aplaudían y criticaban su discurso a partes iguales. Mientras algunos usuarios alababan que Pedroche hubiera aprovechado sus minutos para rogar que se acabara con la violencia machista, otros no entendían que hubiera pronunciado este mensaje con ese vestido, pues consideraban que sus palabras se quedaban huecas por ello. “Eso no es feminismo. Sus palabras se quedan huecas llamando así la atención“, “Cristina Pedroche haciendo un alegato feminista para luego demostrar por qué está en TV” u “Olé por Cristina Pedroche y olé por todas las mujeres libres y dueñas de sí mismas”, “ Iba preciosa anoche porque vestía en clave de libertad” son solo algunos de los comentarios que han copado las redes y por los que todavía continúa siendo trending topic. ¿Darán sus palabras más coletazos que su vestido?, ¿La criticarán más por lo dicho que por lo mostrado?, y sobre todo, ¿cuál será su esperada respuesta? Solo el tiempo lo dirá.

cristina pedroche iba preciosa anoche porque vestía en clave de libertad — naroa 🐝 (@sweetswift__) 1 de enero de 2018

el discurso de Cristina Pedroche ayer fue brutal, no podía ser más clara👏👏👏 — carmen🌹 (@istratfordsaver) 1 de enero de 2018

Salir desnuda en televisión no es feminista, por mucho que tú te empeñes en decirlo. — Maria Jose Garcia (@mjgarciap) 1 de enero de 2018

A mi lo de Cristina Pedroche y el feminismo me ha matado. Estamos muy perdidos. Lo digo en serio. Espero que este 2018 avancemos porque…. Tela — MicroFeministas Ale♀♀ (@Relatofeminista) 1 de enero de 2018

En vez de criticar tanto la forma de vestir de @CristiPedroche, escuchen más lo que ha dicho antes de las campanadas: “No es no, nos queremos vivas”.

Muy bien Cristina 👏👏 ¡¡¡FELIZ AÑO A TOD@S!!! — Todo_Betis (@RBB_betis_1907) 31 de diciembre de 2017

Tú prueba a dar las campanadas con el precioso y elegante vestido rojo (sin hacer el “despelote”) y ya verás dónde das las campanadas el año que viene. Eso te hará pensar que te contratan por hacer el mamarracho, no por tu valía. Eso sí, antes de cosificarte, un discurso de digna — Caillou (@cailloumendez) 1 de enero de 2018