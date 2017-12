Al margen de las posibles tensiones en el reparto de la herencia de la única hija de Francisco Franco a su muerte, existe otro motivo que levantará nuevos muros entre dos de los siete hijos de María del Carmen Ramona Felipa María de la Cruz Franco Polo, duquesa de Franco y Grande de España. Desavenencias que resurgirán concretamente con su fallecimiento este 29 de diciembre. La razón no es otra que la disputa por el título de Duquesa de Franco que el Rey Don Juan Carlos otorgó a Carmen Polo en 1975 tras la muerte del Generalísimo y que ahora pasará a Carmen Martínez Bordiú al fallecer su madre.

Y es que desde que en 2006 se modificara la Ley de derechos de Sucesión, es ella la heredera legítima del ducado, aunque ambos hermanos hablaran en más de una ocasión sobre este asunto. “Lo hemos comentado alguna vez, aunque no es tan fácil de hacer”, recogía el diario ‘ABC’ en conversación con Francis Franco en 2013. Sin embargo, el mayor de los varones del actual clan siempre quiso preservar en su haber el ducado para perpetuar la estirpe y, aunque en su momento, la mayor de los hermanos no parecía poner resistencia, con el cambio de ley en 2006, su opinión también comenzó a tornarse. Y es aquí donde empezaron los problemas.

Carmen Martínez Bordíu no peleó el marquesado pero no ocurrirá lo mismo con el ducado

Una polémica que promete no desaparecer pese a que uno de los expresos deseos de la hija del dictador siempre fue que la división de los títulos se tramitara sin ningún tipo de controversia. Su idea era, de hecho, que su hija Carmen fuera XI Marquesa de Villaverde y Francis, Duque de Franco. Sin embargo y aunque Carmen Martínez Bordíu no peleó el marquesado -este título lo posee Francis desde 1998 tras la muerte de su padre, Cristóbal Martínez-Bordiú, el 4 de febrero de aquel año-, no sucede lo mismo con el ducado. Carmen no piensa renunciar a él aunque su hermano siempre lo haya querido poseer, por lo que ahora, con Carmen Polo fallecida, la tensión se encenderá más que nunca entre ambos.

Pero la ley le ampara a ella. Según la modificación de la misma en 2006, es la nietísima quien preservará este título además del Señorío de Meirás, mientras que su hermano mantendrá el marquesado de Villaverde. Un juego de ida y vuelta de títulos a lo largo de estos años de los que Francis nunca quiso ser partícipe. Cabe recordar que se cambió el orden de sus apellidos y que el ducado correspondiera al apellido Franco para perpetuar el linaje. Tal y como recoge el libro ‘La naturaleza de Franco. Cuando mi abuelo era persona’ (La Esfera), el empeño del primer hijo varón de Carmen Franco en mantener viva la figura de su abuelo siempre fue algo de dominio público. Él era el nieto favorito del Caudillo y cuando nació, una ley permitía que se invirtiese el orden de los apellidos. Y eso fue lo que hizo. Todo para que, a futuro, el ducado mereciera el prestigio que Francis siempre ha considerado.

¿Por qué la ley ampara a Carmen Martínez-Bordiú?

Esfuerzos por parte de Francis que, como se recoge en estas líneas, hoy son en balde por el propio peso de la ley. El hijo mayor de Carmen Franco no será Duque si su hermana, la primogénita del clan, no quiere. La ley de Igualdad para la Sucesión de Títulos Nobiliarios aprobada en 2006 ampara a Carmen Martínez Bordiú en esta batalla desde que cambiara las normas de sucesión y alterara así los cimientos del mundo de la aristocracia en nuestro país. En igualdad de línea y grado, desde entonces ya no tiene preferencia el varón sobre la mujer como sucedía antes, sino el primogénito, sea del sexo que sea. Para ser más exactos, la Ley 33/2006 fue aprobada con los votos de PP y PSOE con la única norma de que herede el título quien nazca primero. El Supremo, de hecho, consideró que “había una inconstitucionalidad sobrevenida” en este asunto y que lo que regía era la Constitución de 1978 y su artículo 14: “todos los españoles son iguales ante la ley, sin discriminación de raza, sexo o religión”.

Pero es que además, Carmen Martínez Bordiú no piensa ceder su ducado. Así de claro lo manifestó a Carmen Duerto hace solo diez días, cuando la periodista habló con ella para interesarse por la mala salud de su madre. “¿Aceptas ahora ser duquesa de Franco?”, le preguntaba la periodista. “Sí, me correponde”, respondía la nietísima tajante. “¿No vas a ceder el título?”, le continuaba cuestionando Duerto que conocía ese posible acuerdo con su hermano Francis. “No, no y no”, concluyó Martínez Bordiú muy tajante.

Una guerra que promete levantar ampollas en la relación personal entre los hijos mayores de Carmen Franco y Polo ahora que se se ha ido para siempre. Pero cuyo porvenir está más que claro. Francis tiene todas las de perder. A Carmen, en este caso, le continuará amparando la ley.