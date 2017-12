Llegan las primeras visitas a la casa de Carmen Franco

La mañana de este jueves ha amanecido con una desoladora noticia para la familia Franco. Carmen Franco (91), hija de Francisco Franco, recibía la extremaunción en las primeras horas del día debido al cáncer terminal que padece desde hace unos meses, tal y como ha informado ‘La Mañana’ de TVE. En sus últimas horas de vida, sus hijos y amigos más cercanos no han dudado en acercarse a su domicilio de Madrid para velar por ella en sus últimos minutos de vida.

[EN IMÁGENES | Carmen Martínez-Bordiú revela nuevos detalles del cáncer terminal de su madre]

En torno a las 12:00 horas se han ido dejando ver las primeras visitas a la casa. Margarita Vargas, mujer de Alfonso de Borbón, ha sido una de las primeras en llegar con un semblante de preocupación. Cabe recordar que Margarita ha sido una de las pocas en mostrar su pena públicamente cuando se le ha preguntado por Carmen en estos últimos tiempos. Posteriormente, su hija mayor, Carmen Martínez-Bordiú hacía lo propio y llegaba en su coche al domicilio junto a su hija Cynthia Rossi -quien pese a residir a caballo entre París y Burdeos, pasa los días navideños en Madrid junto a su madre-. Una hora después ha hecho aparición Luis Miguel Rodríguez, expareja de Carmen Martínez-Bordiú y con quien presume de tener una excelente relación.

Carmen ha llevado una vida plena hasta el último momento. Así lo aseguraba su hija a LOOK, quien hoy ha querido dar las gracias a este digital por el interés mostrado sobre el estado de salud de su madre. “ella asume lo que tiene con mucha serenidad y pienso que ella ha querido vivir de esta manera. Siempre decía ‘mientras mis piernas me aguanten’. Nunca lo entendí muy bien hasta ahora. Cuando ella ha visto que ya el cuerpo no aguantaba pues ha sido cuando ha decidido contarlo. Nosotros ya sabíamos lo que tenía cuando hablamos con su médico”. Y añadió: “Ella lo asume y está muy bien… ¡Y de cabeza mejor que yo!”.

Aunque la mayor de los hijos de Carmen deseaba hace solo unas semanas que tuvieran a su madre “por mucho tiempo”, este sueño no podrá cumplirse. Carmen Franco dejará tras de sí un legado de siete hijos y numerosos nietos y bisnietos.