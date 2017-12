Si este 2017 se ha caracterizado por algo en la vida de Ivonne Reyes (50) ha sido por la guerra que ha llevado contra Pepe Navarro (66) tanto en los tribunales como mediáticamente. Cuando la hija del periodista, Andrea Navarro (21), interpuso la demanda de revisión en el mes de enero para demostrar que el hijo de la venezolana no es su hermano de sangre, Ivonne anunció que iba a ir a por todas. Lo hizo dirigiéndose directamente a Pepe y mirando de frente a las cámaras de ‘GH VIP’, donde entonces concursaba. “El padre de mi hijo se llama Pepe Navarro. Es ese señor que no quiere ejercer de padre, que va por el mundo hablando tonterías”, espetó. Desde aquel día, ella cree con toda seguridad que es él quien está detrás de la demanda de revisión y nada va a detener su venganza. De hecho, pese a que esta demanda fue tumbada por el Supremo dos meses más tarde, para la presentadora no ha sido suficiente y casi un año después de levantar el hacha de guerra, la venezolana se niega a enterrarla. Ivonne considera que se ha vulnerado el derecho al honor e intimidad de su hijo. que es menor de edad, y por eso, LOOK ha podido saber cuáles serán los próximos pasos a seguir para lograr su objetivo y ganar la batalla.

Lo primero que hay que recordar es que sus abogados habían solicitado al juez esta demanda de revisión así como el informe del detective al que acudió la hija del periodista con el objetivo de preparar una nueva demanda contra Andrea, la única artífice legal contra la que Ivonne puede contraatacar. “Estamos esperando esta documentación para poder actuar”, deslizaron a LOOK los letrados al servicio de Ivonne en el pasado mes de junio. Sin embargo, el objetivo de esta petición no era otro que averiguar quién es el detective que logró la prueba ‘del tenedor’ y cómo fue contratado. La venezolana cree con total seguridad que es Pepe quien está detrás de todo. Sin embargo, tiene que demostrarlo.

De ahí el posterior varapalo para Ivonne Reyes sucedido hace solo unos días. El juez denegó facilitarle esta documentación “porque consideró que es un procedimiento del Supremo y nosotros actuamos por la jurisdicción ordinaria”, tal y como confirma su abogado a LOOK. Ahora bien, tal y como adelantó la periodista Paloma García-Pelayo en ‘El programa de Ana Rosa’, esto no va a impedirle a Ivonne seguir adelante con la causa. “Estamos estudiando otras fórmulas para conseguir que esos documentos lleguen a nuestras manos. Aún no sabemos bien cómo, pero en última instancia, se pondrá una querella por lo penal. Si no se nos facilitan esos documentos, no nos quedaría otro remedio”, añade el letrado a este digital.

“Todo se resolverá a principios de año”

¿Cuándo se producirá este paso? Según el abogado, será inmediato. “Todo esto se resolverá a principios de año, cuando pasen las navidades. Si conseguimos los documentos que nos han denegado para entonces, podremos seguir adelante con la demanda que queríamos interponer en un primer momento contra Andrea Navarro. De lo contrario, también en estas fechas, actuaremos por lo penal interponiendo una querella por vulnerar un derecho fundamental de un menor”, asegura el letrado.

Llegados a este punto, el objetivo de Ivonne Reyes no es otro que conseguir que sea el propio juez quien solicite los documentos al Supremo. “De esta manera, sabremos quién está detrás de la contratación de este detective”, concluye su abogado, dejando clara su postura: ir a por Pepe Navarro. Y es que, desde que la llamaron a aquel confesionario en la casa de ‘Gran Hermano’ para comunicarle la noticia, Ivonne no duda de que es él el único responsable. ¿Conseguirá demostrarlo? El arranque de 2018 será la clave para responder a esta cuestión. Ahora solo queda esperar.