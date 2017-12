El generoso gesto de Taylor Swift del que todo el mundo habla

Desde que Taylor Swift se convirtiera en una estrella musical siempre ha tratado de mantener un estrecho vínculo con sus seguidores. Desde regalos navideños a invitaciones a su hogar para que oyeran en exclusiva sus temas inéditos, aunque nunca había cambiado la vida de una fan de la manera que lo ha hecho con Stephanie. Aunque la estadounidense lo ha mantenido en secreto hasta ahora, su seguidora lo ha revelado a través de la App de la cantante.

“Yo estaba embarazada de ocho meses y mi novio y yo estábamos viviendo en la calle porque ambos estábamos sin trabajo. Una noche fuimos al concierto de Taylor Swift con mi madre y ella consiguió hablar con Taylor y decirle todo por lo que estábamos pasando. Taylor nos invitó a pasar a su vestuario y dijo que quería hacer algo por mi”, ha comentado la joven de tan solo 28 años.

La seguidora de Taylor ha tardado en desvelar su historia, pero todavía recuerda cada detalle de aquel día que, sin duda alguna, quedará grabado en su memoria para siempre. “Ahí me dijo: ‘Stephanie, formas parte de mi vida desde hace mucho tiempo y nunca me has pedido nada. Podías haberme pedido ayuda y yo te la habría dado. Pero no lo has hecho… Tu madre me ha contado todo”. Aunque nunca imaginó el gesto tan generoso que estaba por llegar. “Yo pensé que nos devolvería el dinero de las entradas para tener un detalle con nosotros, pero hizo algo mejor. Nos compró una casa”, escribe la fan muy agradecida.

Sin embargo, este gran detalle no se limitó a la adquisición de una vivienda sino que además, la intérprete de ‘Love story’ sigue preocupada por ella y su pequeño. “Esa noche me tendió la mano y me levantó del suelo, lo mismo que llevaba haciéndolo durante doce años. La querré siempre”, recuerda.