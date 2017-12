El biógrafo de Alejandro Sanz nos desnuda al hombre que existe detrás del ídolo

Alejandro Sanz es desde hace décadas uno de los personajes más conocidos del panorama patrio. Desde que el madrileño alcanzase la popularidad a comienzo de los 90, su vida ha sido un constante bombardeo de éxito profesional y devenires personales, algo que no ha frenado jamás su gran capacidad creativa. El escritor y amigo del cantante, Óscar García Blesa, se cita con este medio en la calle Santa Engracia de Madrid para compartir con LOOK los secretos mejor guardados del artista. Él acaba de publicar la que es la primera biografía autorizada de Sanz, un libro en que se cuenta la historia del cantante a través de la voz de personas que lo han acompañado a lo largo de su carrera.

Entre sus páginas pueden encontrarse varias anécdotas hasta el momento desconocidas con personalidades de la música como Shakira o Lenny Kravitz. En todo este tiempo Alejandro ha logrado alejar el foco mediático de su vida personal, una tarea que en alguna ocasión ha tenido pasos en falso. “Se ha enfrentado a las cosas de manera natural cuando ha sufrido situaciones peliagudas”, cuenta el biógrafo a LOOK y apunta cómo fue para el cantante la traición a la que se vio sometido por parte de sus empleados, sin duda uno de los episodios más desagradables en la trayectoria del artista. “Vivió esto con sorpresa y mucha tristeza cuando descubrió lo que estaba pasando en su propia casa. No dudó en denunciarlo”, comenta Óscar.

Una vida de música con posibles herederos

El peso de la fama es algo que para Alejandro ha supuesto un duro proceso de asimilación. Discreto con su vida, el cantante ha intentado conservar su frescura y no caer en el hedonismo que en muchas ocasiones implica ser una estrella de su calibre. “Alejandro es muy sencillo y muy tranquilo. Jamás pensó en que iba a conseguir en su carrera lo que ha conseguido, tan solo quería escribir canciones y vivir de la música”, cuenta Óscar, que se atreve a desvelar lo que para él ha sido la clave del éxito de Alejandro: “Es un artista un tanto accidental ya que su música es muy compleja, pero que el público las hace populares. Es algo único que se tiene o no se tiene y eso le ha diferenciado del resto”.

El artista se ha criado rodeado de música, viviendo sus primeros años en el entorno de grandes maestros como Paco de Lucía. Un bagaje cultural que le despertó la creatividad del ídolo desde niño. Su padre, que era un apasionado del flamenco, le trasmitió el respeto por este género, algo que también trata de hacer él con sus hijos. El biógrafo afirma que varios de los descendientes de Sanz podrían seguir los pasos de su padre: “Yo creo que sería muy feliz si alguno de sus hijos siguieran sus pasos, pero siempre que quisieran hacerlo. Le hace muy feliz que su hijo Álex toque el trombón y Manuela ya ha cantado con el en alguna ocasión”.

Alejandro Sanz y España, un país al que le “jode” el éxito de otros

Dejando a un lado la faceta más personal, es un hecho que Alejandro Sanz es una de las figuras más importantes de la música hispana. Una realidad que ha sido reafirmada en reiteradas ocasiones a través de la gran cantidad de premios que ha conseguido en su trayectoria.

El pasado mes de noviembre Sanz fue galardonado con el premio Grammy Latino a ‘Persona del Año’ por toda su carrera artística, una noticia que a juicio de Alejandro no fue lo suficientemente valorada por parte de los medios de su país. Como hombre contestatario que es, el madrileño no dudó en manifestar su sensación en las redes sociales, lo que provocó en su día un cierto revuelo.“Yo creo, y Alejandro también lo piensa, que España es un país que castiga mucho el éxito. Cuando algo no funciona lo apoyamos, pero somos extremadamente crueles con el éxito”, declara Óscar García a este medio, y reafirma diciendo: “Que no se reconozcan los premios que se dan a Alejandro o a otros artista nos define como país. Nos jode que otro triunfe”.

Pese a este pensamiento, Sanz siempre ha demostrado estar muy orgulloso de ser español y de llevar la bandera de nuestro país en el extranjero. Una labor que realiza a través de su música y que compagina con una vida tranquila y rodeada de los suyos. Un Alejandro que, según su biógrafo, ha conseguido ser “el chico del cuento que logra cumplir todos sus sueños”.