Vuelven ‘Las Campos’ sin rastro de Edmundo Arrocet

Las Navidades tienen más alegría y diversión -si cabe- y las culpables de ello son ‘Las Campos’. El reality de la familia más famosa de la televisión nacional vuelve a las pantallas este 26 de diciembre y lo hace con más fuerza que nunca, con un especial navideño en el que se va a contar el viaje a New York, donde han vivido su particular ‘sueño americano’.

Pero no todo ha sido vino y rosas para las Campos en su primer destino internacional, que han tenido que mirar de frente a sus fobias y luchar contra ellas: el miedo a las multitudes de María Teresa, el pánico de Carmen Borrego a los viajes transoceánicos y el pavor a las alturas de Terelu.

Los precedentes

Uno de los aspectos que más llamará la atención de los espectadores será que en ningún momento del episodio aparece Edmundo Arrocet. Pero no solo eso, sino que ‘Bigote’ ha decidido no acudir ni siquiera al encuentro con la prensa en la presentación del especial navideño de Las Campos, algo que fue justificado voluntariamente por la propia María Teresa: “Antes de que me preguntéis, Edmundo no está aquí porque ha venido su hija de Tanzania”.

Lo cierto es que la relación de Arrocet con Terelu y Carmen Borrego nunca ha sido demasiado fluida. Los rumores de infidelidad a María Teresa cuando el chileno fue fotografiado con algunas mujeres quedaron atrás, así como el enfado de la presentadora por la marcha de Edmundo a Honduras a mitad de este año para participar en ‘Supervivientes’. Con estos antecedentes llegamos al momento actual, en el que las Campos no quieren que se rompa esta calma aparente ni que se vuelva a hablar de la mala relación entre el novio de su madre y ellas. Una manera de contribuir a eso es no exponer mediáticamente a Arrocet; quizás así se explique el paso a un lado que ha dado Bigote en esta entrega de ‘Las Campos’.

Las reacciones de las protagonistas

¿Qué piensan las hermanas de esta nueva temporada? María Teresa Campos, a la que su neuróloga le dio el visto bueno para emprender un viaje tan largo como a New York, se muestra exultante: “Para mí ha sido un reto hacer la nueva temporada de ‘Las Campos’, porque llevo tiempo sin trabajar después de lo que tuve. Espero que mi cuerpo aguante, porque cuando paras luego cuesta arrancar la maquinaria. Vamos a hacer unas Campos diferentes, pero manteniendo nuestra esencia”.

Además, María Teresa ha animado a la audiencia a pegarse a la tele en esta nueva entrega: “Nos desenvolvemos en un mundo muy distinto al que nos han visto hasta ahora, porque incluye escenas muy divertidas y de gran belleza. Van a poder descubrir la Navidad en la ‘ciudad de las ciudades’, Nueva York.

“Vamos a hacer unas Campos diferentes, pero manteniendo nuestra esencia”

Del mismo modo, Terelu desafía amistosamente a los fans del programa: “Los espectadores creen que nos conocen, pero solo conocen una parte de nosotras”.

¿Qué podremos ver en los nuevos episodios?

Un paseo en coche de caballos por Central Park, la subida a la terraza del Empire State Building, un viaje en limusina por la Quinta Avenida, Times Square, Chinatown, la visita obligada al Rockefeller Center o hacerse la tradicional foto frente al escaparate de la tienda de Tiffany & Co, al estilo Audrey Hepburn, son algunos de los momentazos que han vivido las Campos en New York y que compartirán en esta nueva entrega.

De aquí en adelante, la gran novedad serán las experiencias en el extranjero que María Teresa, Terelu y Carmen vivirán. El continente norteamericano ha sido la primera, pero Asia Oriental también recibirá la visita de las hermanas, así como diferentes puntos de la geografía española. Las Campos han vuelto y están dispuestas a arrasar.