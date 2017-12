Tamara Gorro se defiende de las críticas y presume de curvas posparto

Tamara Gorro no deja de dar noticias desde que presentase en sociedad a su hijo Antonio, el segundo junto al futbolista Ezequiel Garay. Es la primera vez que la extronista da a luz -el primer hijo llegó por un viente de alquiler- y quizás por eso tiene ciertas dudas que no ha tenido reparos en compartir con los lectores de su blog personal.

Todo sucedió cuando Tamara abandonó el hospital tras el parto y así cuenta ella misma la experiencia: “Varias personas me dijeron exactamente lo mismo: ‘Que estupenda te has quedado, no tienes nada de tripa…’ En ese instante, a una de ellas le respondí de la siguiente manera: ‘¡No mientas, mira qué tripa tengo, ahora en vez de ocho meses, estoy de cinco!’“. Algo que le causó una gran sorpresa.

Sin embargo, ha sido una reacción que ha generado una gran controversia en Instagram, donde hay quien ha entendido que la sorpresa venía por seguir teniendo una tripa voluminosa después del alumbramiento: “Es algo normal lo de la tripa, no sé por qué te sorprende”, le escribía una follower, a lo que Tamara Gorro no ha podido evitar contestar: “Si leyeras mi post te darías cuenta de que no me sorprende tener tripa, todo lo contrario, hay que leer antes de hablar amore… un besito”.

Ha sido en su blog personal donde ha compartido el estupor que le generó este comentario, a la par que ha reivindicado las curvas después del embarazo colgando fotos del estado actual de su tripa: “Prevalecen mucho más otras cosas antes que el físico de un postparto”. La sensación que le dio en ese momento es que “si sales con tripa, ya no estás bien…”. Se refiere Tamara Gorro a la inclinación de algunas personas a no decir lo que piensan por miedo a ‘ofender’ a la otra persona.

Para terminar, Tamara Gorro ha querido reafirmar su pensamiento en este asunto: “He sido de las que durante el embarazo no me preocupó el peso siempre y cuando mi bebé estuviera sano. Amo comer bien y hacer deporte, lo he dicho y demostrado en reiteradas ocasiones, eso es lo único que deseo hacer porque me evade del mundo”