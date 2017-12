Mientras que los seguidores de ‘Operación Triunfo’ están pletóricos ante la gala que reunirá a los concursantes de ‘OT 1‘ con los de la presente edición, hay alguien al que este encuentro no le ha sentado nada bien al haber sido desterrado. Juan Camus ha querido responder con un texto que acompaña a un vídeo en su cuenta de Instagram en el que recuerda el momento del casting de su edición. “He tenido la oportunidad de leer las declaraciones oficiales de @Gestmusic vía @ecoteuve que explican el porqué yo he sido el único que no ha sido invitado a la Gala de Navidad de TVE. Me parece un detalle muy, muy feo de Gestmusic y TVE con mis seguidores y mis compañeros”, espeta.

[EN IMÁGENES | Juan Camus y su penitencia con ‘Operación Triunfo’]

“Que cada uno saque sus propias conclusiones”

Además, el cántabro añade en sus líneas: “A todos a los que, de verdad, de corazón, les hubiera gustado verme en la Gala de Navidad haciendo un dueto con alguien de la nueva edición con temas míticos como ‘Your Song’ o ‘Angels’ o ‘Atado A Tu Amor’ o ‘Si No Te Conociera’ o ‘Corazón Espinado’, entre otros, o quizás cantar ‘Mi Música Es Tu Voz’ como uno de los autores, que soy, de este tema mítico e Himno de OT, o quizás, volverme a ver encima del escenario con mis compañeros. Lo siento, de verdad, por vosotros, porque sé que me echaréis mucho de menos”.

[PUEDES VER | OT 2017 o cómo ha cambiado el estilo dentro de la Academia]

Camus termina recordando su propio casting así como el reencuentro que los de la primera generación de ‘Operación Triunfo’ tuvieron en el Palau Sant Jordi de Barcelona el pasado 31 de octubre de 2016. “Como yo sí que defiendo y represento, como uno más de los 16, el espíritu de OT, en especial OT1, fue un placer asistir y apoyar, altruistamente, a Gestmusic y TVE con los Castings en Santiago de Compostela para la nueva edición de OT en Julio pero, si me tengo que quedar con algo, me quedo con el TRIUNFO PERSONAL (nótese que está en mayúsculas) de haber logrado que, a cambio de mi asistencia al Reencuentro, 3 de mis compañeros tuvieran su momento que se les negaba y se merecían en el concierto del Reencuentro en el Palau Sant Jordi (lo haría una y mil veces más cualquiera que fuera el precio a pagar en el futuro). Que cada uno saque sus propias conclusiones. Me gustaría agradecer a mis seguidores todo su cariño incondicional y su educación y elegancia así como el apoyo mostrado a lo largo de todos estos años. Feliz Navidad a todos y que el año nuevo os traiga muchas cosas bonitas!”, concluye.