El reencuentro de Javier Merino con su exmujer, Mar Flores

Mar Flores (48) y su exmarido, Javier Merino (59), se han reencontrado. El motivo no ha sido otro que el festival de Navidad de los hijos que ambos tienen en común y que les mantendrán unidos de por vida en este tipo de actos. Sin embargo, aunque el empresario se dejó ver al llegar en su moto en torno a las 16:00 horas de la tarde de este jueves al colegio madrileño, la maniquí fue mucho más esquiva y logró ‘burlar’ a la prensa.

[EN IMÁGENES | Mar Flores da plantón a una exclusiva fiesta]

Cabe recordar que Merino sigue oficialmente soltero desde que se conociera el fin del matrimonio en marzo de 2016, pese a que en la boda de su amigo Carlos Falcó con Esther Doña se le relacionó con la abogada Beatriz Grande al aparecer en su coche junto a ella, sentada en el asiento del copiloto. Una noticia surgida a comienzos del pasado septiembre que el empresario no tardó en desmentir a LOOK. “Es abogada y lógicamente a la boda no iba a hablar de temas legales, venía como mi acompañante, pero no es mi pareja”, recalcó.

Mar ha continuado disfrutando del amor al lado de Elías Sacal

Por su parte, Mar Flores rehizo su vida con el también empresario Elías Sacal el pasado octubre de 2016. Aunque ya han superado una crisis -la pareja había roto después de Semana Santa tal y como confirmaba la revista ‘¡Hola!’-, lo cierto es que todo quedó en eso. En una crisis fortuita. La revista ‘Diez Minutos’ reveló la reconciliación el pasado mayo con unas fotografías en donde podía verse a la pareja disfrutar de unas idílicas vacaciones en la Costa Azul.

Desde ese momento, Mar ha continuado disfrutando del amor al lado de este empresario mexicano mientras que a Javier Merino, mucho más discreto, no se le han conocido nuevas mujeres en su vida. Pese a todo, con o sin nuevas parejas, estas fotografías revelan una realidad: Javier y Mar seguirán viéndose las caras mientras haya festivales navideños de sus hijos a los que acudir.