Eva Longoria, embarazada de su primer hijo a los 42 años

Parece que lo imposible solo tarda un poco más y que la esperanza es lo último que se pierde. Que se lo digan a Eva Longoria, que a sus 42 años está a punto de convertirse en madre por primera vez de un niño que verá la luz en la primavera de 2018. La propia actriz ha anunciado, a través de su representante, que espera un bebé junto a su marido José Antonio Bastón, de 49 años y ejecutivo de Televisa, que ya tiene otros tres hijos de un matrimonio anterior.

La actriz de ‘Mujeres Desesperadas’ está ya en el cuarto mes de un embarazo que le hace tremendamente feliz y que hace de su relación con el empresario un cuento de hadas. Hay que recordar que hasta ahora Eva Longoria hacía las veces de madre política, un papel con el que parecía no estar nada incómoda: “Está siendo un regalo para los dos. No creo que nos estemos perdiendo nada por el hecho de no tener un bebé nuestro”, comentó a la revista ‘People’.

Cuando llegó a las cuatro décadas, Eva Longoria no se mostró demasiado decidida a ser madre, si bien es cierto que era un pensamiento que rondaba su cabeza, tal y como confesó en entrevistas: “Acabo de cumplir 40 años y estoy empezando a pensar: ¿’Se me está acabando el tiempo? Quizá debería empezar a pensar en niños pero la verdad es que siento que mi vida es plena'”.

Si hay una mujer todoterreno esa es Longoria. Tras conquistar Hollywood con su exitosa serie ha empezado a probar suerte en la moda y hace unos meses presentó la primera colección de su firma propia. El niño que está en camino le propone un ilusionante reto: ser mamá pasados los 40.