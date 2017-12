La extraña relación entre Alessandro Lequio y Audrey Hepburn

Hay relaciones – y no tienen por qué ser sentimentales- que son tan increíblemente sorprendentes que jamás habríamos caído en ellas. El último ejemplo lo tenemos en Alessandro Lequio con Audrey Hepburn. ¿Qué podrían tener en común el aristócrata italiano y la que fuera diva de Hollywood? Seguramente pocos sepan que la segunda iba a buscar al colegio al primero cuando este era pequeño.

Ha sido el propio Lequio el que ha contado esta divertida anécdota en ‘El programa de Ana Rosa’, aprovechando la visita de Edmundo Arrocet y María Teresa Campos, para promocionar su villancico navideño, en la que la periodista ha recordado cuando se vistió de Audrey durante su viaje a New York.

Look se ha puesto en contacto con Alessandro Lequio para que nos cuente más detalles acerca de esta curiosa historia. El colaborador ha confesado que la anécdota tuvo lugar en Roma, donde vivía Hepburn y el origen de la relación entre ambos tiene como nexo de unión a la madre de Lequio. Alessandra Torlonia presentó a Audrey a Andrea Dotti, que a la postre acabaría convirtiéndose en el segundo marido de la actriz.

El conde Lequio no era para nada consciente de la importancia ni del prestigio del que gozaba la mujer que le iba a buscar a la escuela: “No tenía ni idea y con el paso de los años te vas dando cuenta de que era una estrella”. Además confiesa que Audrey Hepburn era gran amiga de la familia. ¿Está Alessandro Lequio orgulloso de tener como ‘niñera’ al mito del cine? Él mismo responde: “La verdad es que no me supone absolutamente nada”, sentencia.