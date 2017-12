Este jueves concluye GH Revolution, la edición más corta y también la que peores datos de audiencia ha cosechado. Para despedirse, Jorge Javier Vázquez ha escrito un emotivo blog en la revista Lecturas donde repasa los resultados del concurso, analiza el fracaso y reconoce hasta qué punto ha influido su papel como presentador.

“Todavía es pronto para evaluar el porqué, pero estoy convencido de que mi labor como presentador también ha ayudado a que no cuajara. No sé cuánto porcentaje de responsabilidad me toca, pero sería de idiotas pensar que no tengo nada que ver con los datos. Mis disculpas a los que piensan que no estuve a la altura ”, ha escrito el catalán.

A pesar de todo, Jorge Javier asegura que volvería a presentar el reality en caso de que se lo propusieran, aunque no se sabe muy bien qué pasará con el concurso.

Para terminar, el presentador también ha querido dar las gracias a todo el equipo de Zeppelin porque, según él, trabajó con la misma ilusión a pesar de los resultados. “Jamás sucumbió el desánimo porque los seguidores del programa, fueran los que fueran, no se merecían que bajáramos la guardia”.