Raphael bromea con su catarro: “Me han matado muchas veces”

El pasado jueves Raphael no daba crédito a las informaciones que abrían algunos digitales. Se especulaba con su estado de salud, con su posible evacuación en ambulancia del escenario al que se había subido y con un supuesto ingreso hospitalario. Sin embargo, solo hacían falta unos minutos para desmontar aquellas versiones. LOOK se puso en contacto con Patricia, su secretaria personal, quien desmintió aquella evacuación y aclaró que el motivo para haber suspendido el concierto de Raphael en Las Palmas de Gran Canaria era un catarro, un simple resfriado. Él mismo lo confirmó momentos después vía redes sociales, pero las alarmas ya habían saltado.

Por eso, ahora, solo tres días después de aquello, el propio artista se ha enfrentado a los micrófonos de la cadena SER para reiterar que está como un roble. No es cierto que su estado de salud sea delicado ni que sus fans tengan motivos reales para preocuparse. Para quitarle hierro al asunto, lo mejor era comenzar la entrevista con humor. “Estás vivo”, ha comenzado bromeando el periodista Toni Garrido. “¿Cuántas veces le han matado?”, ha proseguido el presentador. “Pues muchas, la verdad”, ha respondido un Raphael algo comedido.

La charla comenzaba entre risas, con cierta sorna, pero el de Linares la ha cortado de golpe. “Es increíble que sigamos sin contrastar las noticias. Yo he tenido un resfriado, como el 80% de los españoles en este momentos, de esos que medicado dura 7 días y sin medicación, una semana. Vamos, de los de toda la vida”, ha confirmado el cantante. Tal y como él ha contado, coincidiendo con lo narrado por su secretaria a este digital, fue durante la prueba de sonido de su concierto en Las Palmas cuando decidió que no podía continuar cantando. “Pensé que el público se merece algo mejor de lo que iban a escuchar”, ha sentenciado.

Raphael ha hecho hincapié en que cada vez que se se especula con su salud “lo de los teléfonos en casa es espantoso” y ha querido dejar claro que en ningún momento fue trasladado en ambulancia. “Fue solo un catarro”, ha insistido. “El problema fue que me pilló justo en medio porque estando resfriado se puede cantar. Se puede los dos primeros días del catarro o los dos últimos, pero justo en mitad del mismo no porque se tiene el pecho cerrado y se está expectorando”.

Para concluir su entrevista en Hoy por Hoy, Raphael también ha hablado sobre el conflicto catalán: “Yo no quiero entrar con pasaporte. Me gustaría que Cataluña siguiera siendo como yo la he conocido”.