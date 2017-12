Fergie desvela su calvario con las drogas: “Padecía alucinaciones a diario”

Fergie, cantante de The Black Eyed Peas, hace 17 años sufrió un calvario que jamás olvidará. Su adicción a las drogas le trajo uno de los momentos más complicados de su vida hasta tal punto que, vivió en primera persona la psicosis y demencia. Ella misma lo ha revelado en una entrevista ‘iNews’: “Padecía alucinaciones a diario. Tuvo que pasar un año después de dejar esa droga para que las sustancias químicas de mi cerebro se esfumaran y dejara de ver cosas. Me pasaba que estaba sentada en un sitio y de repente veía una abeja o un conejo de forma aleatoria”.

[Test antidrogas, el precio que pagó Angelina Jolie por ser Lara Croft]

Sus delirios llegaron a ser tan graves que llegó a creer que la CIA, el FBI y la SWAT la perseguían y la vigilaban e incluso en una ocasión, trató de buscar ayuda en una iglesia, un episodio que le ayudó a abrir los ojos. “Intentaron echarme, porque me estaba moviendo por los pasillos de una forma loca. Pensé que en la iglesia había una cámara de infrarrojos tratando de escanear mi cuerpo. Pasé corriendo por el altar hacia un pasillo y dos personas me perseguían. Recuerdo haber pensado: ‘Si voy fuera y el equipo SWAT está ahí, tenía razón todo el tiempo. Pero si no están, entonces son las drogas las que me hacen ver las cosas y terminaré en una institución. Y si realmente son las drogas, no quiero vivir mi vida más de esta manera. Fue un momento de liberación”, recuerda la intérprete.

Después de esa etapa, Fergie fichó por Black Eyed Peas, grupo que le catapultaría al éxito más absoluto. Tras ganar seis premios Grammy, abandonó el grupo musical para comenzar su carrera en solitario y ahora está a punto de estrenar su primer álbum en solitario “Double Dutchess”. Ya recuperada, mira a su pasado desde otra perspectiva muy diferente: “Lo de las drogas fue muy divertido… hasta que no lo fue más. ¿Pero sabes qué? Agradezco el día en el que me pasó. Porque esa es mi fuerza, mi fe, mi esperanza de que habrá algo mejor”.