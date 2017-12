Desalojadas varias mansiones de famosos por alerta extrema

El noreste de la ciudad de Los Ángeles está sufriendo el incendio más sanguinario de su historia. 35.000 hectáreas ya han sido calcinadas y las exclusivas zonas de Bel Air y de Beberly Hills han tenido que ser evacuadas. Con vientos de 128 kilómetros por hora según el Departamento de Incendios y Protección Forestal de California, mansiones como las que tienen en estas localizaciones Paris Hilton, Jennifer Aniston o Beyoncé han tenido que ser desalojadas.

De hecho, en Bel Air, la superficie afectada se ha triplicado en las últimas 24 horas, hasta las 60 hectáreas. En esa zona tienen casas la cantante Beyoncé, el empresario Elon Musk, la familia Kardashian y la actriz Gwyneth Paltrow. También posee un almacén de vinos el magnate de medios de comunicación Rupert Murdoch, que fue alcanzado por las llamas. También, fueron afectadas unas 6.5 hectáreas de viñedos en la zona.

El fuego, cuyo origen se encuentra en Santa Paula, a 84 kilómetros de Los Ángeles, todavía no está controlado y numerosos vecinos de la localidad ya se temen lo peor. De hecho, algunas de estas personalidades ya han compartido mensajes de preocupación en sus cuentas de Twitter.

This wild fire in LA is terrifying!😭 My house is now being evacuated to get all of my pets out of there safely. Thank you to all the firefighters who are risking their lives to save ours. You are true heroes! 🙏 pic.twitter.com/6uYBUh1pjV

— Paris Hilton (@ParisHilton) 6 de diciembre de 2017