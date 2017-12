Como cada miércoles, las portadas de las revistas traen la actualidad informativa del mundo del corazón.

La revista ‘Hola’ tiene en su portada uno de los posados más esperados, el de Georgina Rodríguez y Alana Marina. La pareja de Cristiano Ronaldo aparece espléndida junto a su pequeña de menos de un mes. Bajo la fotografía de la novia del futbolista, la revista refleja el compromiso entre Meghan Markle y Harry.

‘Love’ abre con una de las protagonistas indiscutibles de la semana, Meghan Markle. En sus páginas se presenta a la prometida del príncipe Harry de Inglaterra además de contar como se desenvuelto en su primera aparición en un acto oficial . Además recoge las declaraciones de Vicky Martín Berrocal sobre la relación que tiene su hija Alba con Froilán de Marichalar: “Froilán y mi hija Alba son solo amigos”.

‘Semana’ trae en portada una fotografía de María Teresa Campos en Nueva York ataviada cual Audrey Hepburn en la película ‘Desayuno con diamantes’. En su interior narra como está transcurriendo el viaje de las Campos en la que es su gran aventura americana. Junto a María Teresa comparte portada Alba Carillo, que continúa su litigio con Fonsi Nieto por la custodia de su hijo, y Ana Boyer, que ha elegido el refugio secreto de sus padres para celebrar su boda con Verdasco.

‘Lecturas’ tiene en su portada uno de los testimonios más fuertes de esta semana, Antonio David Flores confiesa no poder mantener a sus hijos y añade que Rocío Carrasco no aporta la manutención pertinente. Además alega que todos los miembros de la familia viven gracias a Olga, esposa del ex guardia civil.

Alba Carrillo es la protagonista indiscutible de la portada de ‘Diez Minutos’ esta semana. En sus páginas se cuenta como es la complicada lucha de la modelo contra Fonsi Nieto por la custodia de su hijo Lucas. Acompañando la imagen de Alba, Cristina Pedroche adelanta algunos detalles del que será su próximo vestido para dar las campanadas.

Jorge Fernández y Pelayo Díaz, cada uno por separado y ligeros de ropa, protagonizan la portada de‘Cuore’. Un despiste ha dejado al descubierto las partes íntimas del presentador de ‘La ruleta de la suerte’, y Pelayo se marca un posado mostrando ‘cacho’ en Interviu.