Sergio Ramos (31) no atraviesa su mejor temporada en el campo de juego. Tras fracturarse el hueso de la nariz el pasado sábado 18 de noviembre en el derbi, el defensa ha sido expulsado este sábado en San Mamés, acumulando hasta 19 expulsiones en total. Un dato que catapulta a la pareja de Pilar Rubio como el jugador con más expulsiones en la historia de La Liga, superando a los exfutbolistas Aguado y Alfaro, ambos con 18. Sin embargo, el sevillano siempre cuenta con un fiel defensor.

.@sergioramos se puede haber equivocado, pero hay que jugar muchos partidos, incluidos partidos con la nariz rota, para sufrir 19 expulsiones en Liga. En concreto 416. Leyenda, le pese a quien le pese. Siempre mi #C4pitán. Always my #C4ptain pic.twitter.com/ECC7fWbaWQ — René Ramos (@ReneRamos) 2 de diciembre de 2017

Con 416 partidos en el campeonato doméstico, ha sido su representante y hermano, René Ramos, quien no ha dudado en romper una lanza en favor de Sergio. “Se puede haber equivocado, pero hay que jugar muchos partidos, incluidos partidos con la nariz rota, para sufrir 19 expulsiones en Liga. En concreto 416. Leyenda, le pese a quien le pese. Siempre mi #C4pitán. Always my #C4ptain“, compartía René en un tuit poco tiempo después de la tan comentada expulsión.

Pero la polémica no acabó aquí y es que René, a pesar de su buena intención, también recibió bastantes comentarios negativos o jocosos después de que un usuario respondiera con estas cifras a su tuit:

Baresi, 591 partidos y 4 expulsiones.

Maldini, 886 partidos y 4 expulsiones.

Puyol, 593 partidos y 3 expulsiones.

Beckenbauer, 584 partidos y 0 expulsiones. Sergio Ramos no es otra cosa que el defensa más cerdo. https://t.co/XtlDmNXuZS — MORONCITO (@_Moroncito_) 3 de diciembre de 2017

Los datos hablan por sí mismos. No ha sido el mejor fin de semana ni para el de Camas en el terreno de juego ni para su hermano fuera de él en cuanto a fútbol se refiere.