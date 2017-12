Sin dormir y entre rumores de crisis: la última ‘gamberrada’ de Piqué

El pasado 30 de noviembre no debió de ser un día fácil para Gerard Piqué (30). Ir a entrenar a las 9:00 de la mañana, tras haber dormido unas escasas tres horas, supone un gran esfuerzo, incluso para un joven deportista como él. Eso sí, cuando después del entrenamiento recibes como regalo un coche de alta gama, valorado en más de 140.000 euros, ‘la resaca’ se hace mucho más llevadera. Tanto es así que a Piqué aún le quedaron fuerzas para reírle la ‘gamberrada’ a su compañero Umtiti, quien se dedicó a poner ‘cuernos’ a dos directivos del Barça mientras posaban para las fotos promocionales de Audi.

Con cara de cansado, pero sin perder en ningún momento el buen talante, vimos al futbolista durante la entrega de vehículos que, anualmente, la firma Audi lleva a cabo con los jugadores del Real Madrid y el FC Barcelona. Durante el acto, la pareja de Shakira no dejó de bromear con Messi y Suárez, dos de las figuras principales del equipo que, al igual que Piqué, decidieron no participar en la carrera que se realiza previamente a la entrega de los coches.

Tras la competición en el circuito, llegó el posado oficial de jugadores y equipo directivo con la marca. En ese momento, Gerard Piqué y Messi no pudieron reprimir la risa cuando su compañero Samuel Umtiti situaba sus dedos tras la cabeza del vicepresidente del Barça, Jordi Cardoner, a modo de ‘cuernos’, en un gesto muy comentado por la prensa.

🚗 #AudiBarça 🙌 😁 @3gerardpique 😁 @luissuarez9 😁 @leomessi 👍 @audispain @audi_football Una publicación compartida de FC Barcelona (@fcbarcelona) el 30 de Nov de 2017 a la(s) 7:54 PST

Parece que Gerard Piqué tiene un sentido del humor a prueba de bombas. Incluso cuando esas ‘bombas’ tienen que ver con una supuesta y profunda crisis en su relación. Tal y como había informado este digital, la noche previa a la polémica entrega de vehículos, el 29 de noviembre, Piqué había sido fotografiado en el casino de Barcelona, en el que estuvo disfrutando de los juegos de azar hasta las 5:00 de la mañana. Esta no ha sido la única ‘escapada’ del futbolista del Barça últimamente, ya que el jueves anterior fue visto con amigos y varias admiradoras en la discoteca Sutton, uno de los locales de moda de la Ciudad Condal.

Estas salidas hasta altas horas de la madrugada llegan en uno de los peores momentos para su pareja y madre de sus dos hijos, Shakira, quien ha tenido que suspender su gira europea, en la que llevaba meses trabajando, por un problema en las cuerdas vocales. La actitud de Gerard Piqué, quien no renuncia a sus hobbies ni a sus escapadas con amigos, a pesar del delicado momento que vive su amada, no hace sino echar más leña en el fuego de una supuesta crisis sentimental que no da tregua desde hace meses.